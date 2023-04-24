Predecessor выйдет на PS5, уже можно добавить в список желаний ©

Помните Paragon, заброшенную MOBA от Epic? Она возвращается благодаря одной преданной группе фанатов.



Если вы еще не знаете, Paragon существовала еще до появления Fortnite. Но благодаря взрывной популярной королевской битвы, Paragon была отменена и закрыта, поскольку Epic пошла ва-банк с Fortnite.



Теперь Paragon возрождается под названием "Predecessor" и выходит на PS5. "Мы рады сообщить, что теперь вы можете добавить Predecessor в список желаний PlayStation Store в преддверии ее выхода в этом году! Поддерживаются как PlayStation 4, так и PlayStation 5", - говорится на официальном сайте игры, что, по-видимому, свидетельствует о том, что будет выпущена версия Predecessor для PS5.

Ниже вы можете посмотреть последнее видео разработчиков с дорожной картой на 2 сезон.

Стоит отметить, что Predecessor - не единственный фанатский ремейк Paragon. Она возрождалась в различных формах под разными названиями, а некоторые персонажи даже появлялись в совершенно несвязанных играх, поскольку другие разработчики могли бесплатно использовать ее ассеты. Paragon: The Overprime, например, является еще одним фанатским ремейком, но, в отличие от Predecessor, он был выпущен только на ПК через Steam.

Так что несмотря на печальную участь Paragon, Epic сделала доброе дело, предоставив бесплатно все ассеты игры разработчикам Unreal Engine. Кто знает, возможно, в будущем мы увидим еще несколько ремейков Paragon, и ее ассеты в других играх на Unreal Engine.