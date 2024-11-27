В CD Projekt отметили прогресс разработки сиквела Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2024 года. Помимо финансовых результатов, разработчики поделились информацией о текущем состоянии своих ключевых проектов. Среди них оказались новая часть The Witcher, ремейк первой игры серии и сиквел Cyberpunk 2077.

Продолжение Cyberpunk 2077 разрабатывается под кодовым названием Project Orion. В студии пока не готовы раскрывать подробности сюжета или название игры. Согласно отчёту, проект развивается в соответствии с установленным графиком. Важным фактором успеха стало расширение команды разработчиков, работающих над игрой.

CD Projekt сообщила, что за последний год удалось добиться значительного прогресса. Завершены ключевые организационные задачи, включая переезд студии в новый офис. В сентябре команда завершила этап проработки концептов и общих прототипов, что позволило перейти к реализации идей.

Несмотря на это, проект находится лишь в начальной стадии производства. Работа над сиквелом предстоит масштабная, и студия планирует вдвое увеличить штат сотрудников к концу следующего года, чтобы ускорить разработку.

Судя по всему, CD Projekt готова вкладывать значительные ресурсы в развитие франшизы, чтобы оправдать ожидания фанатов и улучшить репутацию после сложного запуска оригинальной игры.