В CD Projekt отметили прогресс разработки сиквела Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2024 года. Помимо финансовых результатов, разработчики поделились информацией о текущем состоянии своих ключевых проектов. Среди них оказались новая часть The Witcher, ремейк первой игры серии и сиквел Cyberpunk 2077.
Продолжение Cyberpunk 2077 разрабатывается под кодовым названием Project Orion. В студии пока не готовы раскрывать подробности сюжета или название игры. Согласно отчёту, проект развивается в соответствии с установленным графиком. Важным фактором успеха стало расширение команды разработчиков, работающих над игрой.
CD Projekt сообщила, что за последний год удалось добиться значительного прогресса. Завершены ключевые организационные задачи, включая переезд студии в новый офис. В сентябре команда завершила этап проработки концептов и общих прототипов, что позволило перейти к реализации идей.
Несмотря на это, проект находится лишь в начальной стадии производства. Работа над сиквелом предстоит масштабная, и студия планирует вдвое увеличить штат сотрудников к концу следующего года, чтобы ускорить разработку.
Судя по всему, CD Projekt готова вкладывать значительные ресурсы в развитие франшизы, чтобы оправдать ожидания фанатов и улучшить репутацию после сложного запуска оригинальной игры.
чет больно много они на себя взяли. и ремейк ведьмака и ведьмак 4 и сиквел киберпанка. они с 2007-го только 4 игры выпустили. а тут три проекта за раз ведут. не потянут.
штат увеличивают колоссально
большой штат еще не значит что все специалисты.
Это ты еще не упомянул про 3 части дерьмака за 6 лет. Что сказать, по бырому кривого гoвна навояют на уе5 и с фанатиков хомячков денег налутают, потом опять будут оправдываться что вот в следующий то раз уже точно все будет топчик мы учли ошибки, ну и пшeкофанбойчики опять молча схавают извинения и все благополучно забудут до следующих частей.
Их видимо релиз киберпанка ничему не научил,хотя если понимать тот факт что они не сдержали ни единого обещания которые давали перед выходом игры,а все видео с демонстрацией геймплея были так же фейковыми,и при всём этом они окупились и так сказать "исправились" после выхода dlc(только что делать владельцам версиям игры на ps4,которых прокинули мимо новой версии игры и этого самого dlc?)
Просекли что хавают вот и рубят,сам киберпанк неплох но если его и таким съели то тут уже сам бог велел доить и доить)))
это да. жаль лучшие из тех кто разрабатывал великого Ведьмака3 который сильно опередил свое время ушли из компании. и теперь наверное будут лепить поделки уровня кокстар. с их ...суперреализмом... ...погладь почеши помойся подстригись поспи поешь покорми и т.д. и т.п. растянутого скама.
Ага, ждите от них "нормальной" игры теперь
https://youtu.be/QU-db73BAFI?si=rRbd6od_keQHaIGW
А так ли они нужны? Киберпанк законченная история. Третий ведьмак, история Геральта тоже подошла к концу, тоже не особо понимаю смысла её доить.
Тебе Козловского поставить или просто "Бабки" написать? 😎
Очень жду продолжения!!!
Вот бы начало сиквела зависело от принятых ранее решений. Хотя, как бы моя Ви вернулась из за чёрного заслона.
Надеюсь в сиквеле ГГ не будет смертельно болен и кашлять кровью...
Ага, и концовочек отвалят помимо "мрак, ужос, безысходность, бомжевания по помойкам, гроб гроб пуля в лоб". Я понимаю конечно сеттинг киберпанка в принципе не про хэппи-энды, но обидно как-то когда жопу рвешь 100 часов прохождения, а в конце только выборы из гуано и урины.
Ну что буду ждать на торренте ведьмак 4 и киберпанк 2077 2. // Алексей Щелоков
иди моя киса ком не я тебе отлежу )