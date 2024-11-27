ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk: Project Orion TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Киберпанк
7.5 182 оценки

В CD Projekt отметили прогресс разработки сиквела Cyberpunk 2077

Gutsz
Новости

Польская студия CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2024 года. Помимо финансовых результатов, разработчики поделились информацией о текущем состоянии своих ключевых проектов. Среди них оказались новая часть The Witcher, ремейк первой игры серии и сиквел Cyberpunk 2077.

The Witcher 4 переходит на новый этап разработки

Продолжение Cyberpunk 2077 разрабатывается под кодовым названием Project Orion. В студии пока не готовы раскрывать подробности сюжета или название игры. Согласно отчёту, проект развивается в соответствии с установленным графиком. Важным фактором успеха стало расширение команды разработчиков, работающих над игрой.

CD Projekt сообщила, что за последний год удалось добиться значительного прогресса. Завершены ключевые организационные задачи, включая переезд студии в новый офис. В сентябре команда завершила этап проработки концептов и общих прототипов, что позволило перейти к реализации идей.

Несмотря на это, проект находится лишь в начальной стадии производства. Работа над сиквелом предстоит масштабная, и студия планирует вдвое увеличить штат сотрудников к концу следующего года, чтобы ускорить разработку.

Разработка ремейка первого "Ведьмака" продвигается, но игру придется подождать

Судя по всему, CD Projekt готова вкладывать значительные ресурсы в развитие франшизы, чтобы оправдать ожидания фанатов и улучшить репутацию после сложного запуска оригинальной игры.

24
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
OPen man

чет больно много они на себя взяли. и ремейк ведьмака и ведьмак 4 и сиквел киберпанка. они с 2007-го только 4 игры выпустили. а тут три проекта за раз ведут. не потянут.

16
William Dwight

штат увеличивают колоссально

3
OPen man William Dwight

большой штат еще не значит что все специалисты.

16
Johnny Rotten

Это ты еще не упомянул про 3 части дерьмака за 6 лет. Что сказать, по бырому кривого гoвна навояют на уе5 и с фанатиков хомячков денег налутают, потом опять будут оправдываться что вот в следующий то раз уже точно все будет топчик мы учли ошибки, ну и пшeкофанбойчики опять молча схавают извинения и все благополучно забудут до следующих частей.

-2
vassekeron2123

Их видимо релиз киберпанка ничему не научил,хотя если понимать тот факт что они не сдержали ни единого обещания которые давали перед выходом игры,а все видео с демонстрацией геймплея были так же фейковыми,и при всём этом они окупились и так сказать "исправились" после выхода dlc(только что делать владельцам версиям игры на ps4,которых прокинули мимо новой версии игры и этого самого dlc?)
Просекли что хавают вот и рубят,сам киберпанк неплох но если его и таким съели то тут уже сам бог велел доить и доить)))

3
OPen man Johnny Rotten

это да. жаль лучшие из тех кто разрабатывал великого Ведьмака3 который сильно опередил свое время ушли из компании. и теперь наверное будут лепить поделки уровня кокстар. с их ...суперреализмом... ...погладь почеши помойся подстригись поспи поешь покорми и т.д. и т.п. растянутого скама.

2
Sickofitall

Ага, ждите от них "нормальной" игры теперь
https://youtu.be/QU-db73BAFI?si=rRbd6od_keQHaIGW

6
ComprehensiveWestin

А так ли они нужны? Киберпанк законченная история. Третий ведьмак, история Геральта тоже подошла к концу, тоже не особо понимаю смысла её доить.

1
Dugran

Тебе Козловского поставить или просто "Бабки" написать? 😎

0
askazanov

Очень жду продолжения!!!

0
Bargainer

Вот бы начало сиквела зависело от принятых ранее решений. Хотя, как бы моя Ви вернулась из за чёрного заслона.

0
HubertJFarnsworth

Надеюсь в сиквеле ГГ не будет смертельно болен и кашлять кровью...

0
SnugglyGoro

Ага, и концовочек отвалят помимо "мрак, ужос, безысходность, бомжевания по помойкам, гроб гроб пуля в лоб". Я понимаю конечно сеттинг киберпанка в принципе не про хэппи-энды, но обидно как-то когда жопу рвешь 100 часов прохождения, а в конце только выборы из гуано и урины.

1
Пользователь ВКонтакте

Ну что буду ждать на торренте ведьмак 4 и киберпанк 2077 2. // Алексей Щелоков

-5
Lorenzo Lamas

иди моя киса ком не я тебе отлежу )

-8