Разработка ремейка первого "Ведьмака" продвигается, но игру придется подождать

Польская компания CD Projekt RED подвела промежуточные итоги года в рамках квартального отчета. Разработчики похвастались перед инвесторами высокими продажами Cyberpunk 2077, прогрессом в создании новой полноценной части The Witcher, а также затронули другие проекты студии. Одной из тем обсуждения стал ремейк первой части The Witcher, анонсированный ещё несколько лет назад.

В CD Projekt RED отметили, что разработка обновленной версии проекта, положившего начало игровой саге "Ведьмак", продвигается успешно. Однако на данном этапе они не могут раскрыть более конкретные сведения. По словам геймдизайнеров, процесс идёт с ощутимым прогрессом.

Разработчики подчеркнули, что не собираются спешить с выпуском ремейка The Witcher. Это масштабный проект, к которому команда подходит с максимальной ответственностью. Они не хотят ограничиваться только визуальным обновлением, поэтому значительное внимание уделяется механикам и другим системам игры. На данный момент разработка находится на стадии концепта.

Напомним, что ремейк был анонсирован в октябре 2022 года. Его главной особенностью станет использование передового движка Unreal Engine 5, что обеспечит полную переработку игрового мира.