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The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 169 оценок

Разработка ремейка первого "Ведьмака" продвигается, но игру придется подождать

Gutsz
Новости

Польская компания CD Projekt RED подвела промежуточные итоги года в рамках квартального отчета. Разработчики похвастались перед инвесторами высокими продажами Cyberpunk 2077, прогрессом в создании новой полноценной части The Witcher, а также затронули другие проекты студии. Одной из тем обсуждения стал ремейк первой части The Witcher, анонсированный ещё несколько лет назад.

The Witcher 4 переходит на новый этап разработки

В CD Projekt RED отметили, что разработка обновленной версии проекта, положившего начало игровой саге "Ведьмак", продвигается успешно. Однако на данном этапе они не могут раскрыть более конкретные сведения. По словам геймдизайнеров, процесс идёт с ощутимым прогрессом.

Разработчики подчеркнули, что не собираются спешить с выпуском ремейка The Witcher. Это масштабный проект, к которому команда подходит с максимальной ответственностью. Они не хотят ограничиваться только визуальным обновлением, поэтому значительное внимание уделяется механикам и другим системам игры. На данный момент разработка находится на стадии концепта.

Официально анонсирован ремейк The Witcher на Unreal Engine 5

Напомним, что ремейк был анонсирован в октябре 2022 года. Его главной особенностью станет использование передового движка Unreal Engine 5, что обеспечит полную переработку игрового мира.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Igor9544

сколько ждать год два три четыре или больше ?

5
Hog2012

Года три-четыре точно.

0
r23dom
0
kongydong

Лет 8, а потом выйдет альфа-билд под видом релизного и будет допиливаться еще 3 года сверху.

0
AndralStormborn

Не знаю, нужен ли ремейк, мне и оригинал очень нравился, считаю 1ю часть лучшей в трилогии, как минимум в плане сюжета и атмосферы.

3
Kalter2077

Согласен, особенно на счет атмосферы в игре.

0
Шмоня Натанзон

А шо там по другим 10 играм по ведьмаку?

1
Лицо со шрамом

Мы не ждем , просто живем.

0
Gridon

Наверное, успешное продвижение это когда сидишь на жопе ровно и перебираешь концепты.

0
GameWorlds

живи игра живии живи и выходи,порадуй игроков своей крутой графой

0
anarchy6131

Толку от графы если геймплей г.но

-1
mastodontmormont

Когда разрабы говорят как в заголовке, то это значит " Мы просто мечтаем выпустить побыстрее, но это овно должно хотя бы запускаться. Выпустим сырой шлак как только так сразу-потом допилим за пару лет-ждите глупцы!"

0
Igor9544

Unreal Engine 5 это не оптимезированый движёк

-2
Котян Сутоевич

Нормальный движок. Это у некоторых разрабов, работающих с ним, руки-крюки.

0
Ded Chelyabinsk

5-10 фпс

-4