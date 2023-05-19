Ролевая игра Quantamancy: The Purgatory отменена ©

Corecell Technology отменила разработку анонсированная в октябре 2022 года ролевой игры Quantamancy: The Purgatory. Она планировалась к выпуску на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

По словам разработчика, отмена стала результатом конфликта между исполнительным директором и режиссером по поводу творческого направления игры.

Полное сообщение об отмене игры приведено ниже.

Мы с сожалением сообщаем вам, что мы решили отменить разработку нашей игры, Quantamancy: Чистилище" в связи с непредвиденными обстоятельствами. Путь создания Quantamancy: Purgatory был страстным начинанием, родившимся из дружбы между исполнительным директором и директором. К сожалению, после двух лет разработки мы оказались в конфликте по поводу творческого направления. Чтобы сохранить нашу дружбу, мы решили пойти разными путями. Режиссер сохранит все права и продолжит работу над проектом в соответствии со своим видением. Мы понимаем, что эта новость может разочаровать наших поклонников. Мы разделяем ваше разочарование и выражаем благодарность нашей команде за их тяжелую работу и творческий подход. Несмотря на эту неудачу, мы по-прежнему привержены созданию инновационных игр. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами нашими будущими проектами. Следите за обновлениями на наших онлайн-платформах. Благодарим вас за понимание и постоянную поддержку.