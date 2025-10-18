Reanimal добавили в более миллиона списков желаний

Reanimal — это новая игра от Tarsier Studios и THQ Nordic, выход которой запланирован на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 в 2026 году. Команда решила отказаться от серии Little Nightmares, но не от концепции игрового процесса.

Reanimal — это также приключенческая игра с элементами платформера и survival horror, ориентированная на командную работу. Игроки берут на себя роль брата и сестры, которые пытаются спасти троих друзей и сбежать с острова, который когда-то был их домом.

Проект остаётся доступным на Steam Next Fest, и у игроков ещё есть возможность опробовать демоверсию. Авторы также отметили, что интерес к игре растёт: более 1 000 000 пользователей уже добавили Reanimal в список желаемого на Steam.