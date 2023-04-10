Redfall окажется под защитой Denuvo - теперь официально ©

Тревожный звоночек прозвенел еще в феврале, когда выяснилось, что вампирский боевик Redfall потребует перманентного подключения к интернету даже при игре в одиночном режиме. Поводов для беспокойств было минимум два: во-первых, такой подход сулит проблемы с доступом в будущем (если отключат сервера), а, во-вторых, это явный признак применения печально известной системы защиты Denuvo.

И если к первому опасению разработчики прислушались и теперь пытаются избавить игру от сетевой зависимости, по крайней мере, в случае одиночного прохождение, то вот наличие Denuvo теперь подтверждено официально — теперь упоминание технологии появилось на официальной странице игры в Steam. Увы и ах.

Релиз самой же Redfall состоится 2 мая в версиях для Xbox Series и PC (игра станет частью подписки Game Pass с первого дня продаж).