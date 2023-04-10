Redfall 02.05.2023
5.5 100 оценок

Redfall окажется под защитой Denuvo - теперь официально

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ltdx
Новости

Тревожный звоночек прозвенел еще в феврале, когда выяснилось, что вампирский боевик Redfall потребует перманентного подключения к интернету даже при игре в одиночном режиме. Поводов для беспокойств было минимум два: во-первых, такой подход сулит проблемы с доступом в будущем (если отключат сервера), а, во-вторых, это явный признак применения печально известной системы защиты Denuvo.

И если к первому опасению разработчики прислушались и теперь пытаются избавить игру от сетевой зависимости, по крайней мере, в случае одиночного прохождение, то вот наличие Denuvo теперь подтверждено официально — теперь упоминание технологии появилось на официальной странице игры в Steam. Увы и ах.

Релиз самой же Redfall состоится 2 мая в версиях для Xbox Series и PC (игра станет частью подписки Game Pass с первого дня продаж).

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Shеpard
11
Bamburrr

Малого того, что проект спорный, так они его ещё и эти барахлом прикрыть решили. Удачи им с продажами.

1
agula98

Даже если бы защиты не было,все равно мало кто бы стал даже с торрента этот кал качать. Игру ждёт судьба готэм найтс через месяц будут с 50% скидкой

7
deathrocketandme

Да не особо страшно, игра в геймпассе и общие аккаунты за рубль никто не отменял.

5
golab42

За 15 рублей продают, гейпас на fanpay) если кому-то нужон)))

4
Aellie

Даром не нужен)

1
xomy4ek

ГЕЙ- ПАС

0
GraF68ru

Денуво, постоянный онлайн, мне кажется игра все еще недостаточно защищена. Нужно сделать платным каждый логин и получить разрешение от оон

3
Adalat

Запуск должен быть как у красной кнопки )))

0
alex_jay

Эта фигня, рассчитана на онлайн... её эту фигню и так покупать нужно было бы... вот дауничи

2
AndruhaGruz
2
Ethan Hunt

Пфффффф. Я это гуано, не жду, как и Starfield

1
Валентин Добров

Ну, гумно к гумну тянется)Не думаю что у этой игры будут отличные продажи…

1
Diablonos

Кал для подписки. Никто и даром его качать не будет, а уж тем более покупать.

0
Egik81

наглеть нужно с умом. А не пускать пыль в глаза потемкинской деревней.

0
Adalat

Лол, стоит защита онлайн, но они ещё и денуво все равно решили впухнут как будто это игра которую все ждут

0
Mr_Dude090
Redfall окажется под защитой Denuvo - теперь официально
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0
raspisnoy1

в очко себе её засуньте

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