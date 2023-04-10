Redfall окажется под защитой Denuvo - теперь официально

Тревожный звоночек прозвенел еще в феврале, когда выяснилось, что вампирский боевик Redfall потребует перманентного подключения к интернету даже при игре в одиночном режиме. Поводов для беспокойств было минимум два: во-первых, такой подход сулит проблемы с доступом в будущем (если отключат сервера), а, во-вторых, это явный признак применения печально известной системы защиты Denuvo.
И если к первому опасению разработчики прислушались и теперь пытаются избавить игру от сетевой зависимости, по крайней мере, в случае одиночного прохождение, то вот наличие Denuvo теперь подтверждено официально — теперь упоминание технологии появилось на официальной странице игры в Steam. Увы и ах.
Релиз самой же Redfall состоится 2 мая в версиях для Xbox Series и PC (игра станет частью подписки Game Pass с первого дня продаж).
Малого того, что проект спорный, так они его ещё и эти барахлом прикрыть решили. Удачи им с продажами.
Даже если бы защиты не было,все равно мало кто бы стал даже с торрента этот кал качать. Игру ждёт судьба готэм найтс через месяц будут с 50% скидкой
Да не особо страшно, игра в геймпассе и общие аккаунты за рубль никто не отменял.
За 15 рублей продают, гейпас на fanpay) если кому-то нужон)))
Даром не нужен)
ГЕЙ- ПАС
Денуво, постоянный онлайн, мне кажется игра все еще недостаточно защищена. Нужно сделать платным каждый логин и получить разрешение от оон
Запуск должен быть как у красной кнопки )))
Эта фигня, рассчитана на онлайн... её эту фигню и так покупать нужно было бы... вот дауничи
Пфффффф. Я это гуано, не жду, как и Starfield
Ну, гумно к гумну тянется)Не думаю что у этой игры будут отличные продажи…
Кал для подписки. Никто и даром его качать не будет, а уж тем более покупать.
наглеть нужно с умом. А не пускать пыль в глаза потемкинской деревней.
Лол, стоит защита онлайн, но они ещё и денуво все равно решили впухнут как будто это игра которую все ждут
в очко себе её засуньте