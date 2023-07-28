СТРИМ: Ищем оптимизацию в Remnant 2 и просто болтаем

Сегодня в 18:00 (по МСК) предлагаем вам отправиться на поиски самого страшного монстра на просторах всех миров Remnant 2 — оптимизации. Проверим, как игра будет работать не на RTX 4090 и попробуем разобраться в том, что такое этот ваш Корень. Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату.
Плеер добавится после начала трансляции.
Напомним, что 25 июля состоялся официальный релиз, который хоть и был встречен положительно, но техническая часть вызывала вопросы. В частности, Remnant 2 подвергся критике за плохую производительность без использования FSR или DLSS. Проверим все в прямом эфире, обсудим саму игру и, конечно же, поболтаем о всяком разном.
P.S. Тема на форуме для идей и предложений по стримам прямо тут.
Что ты собирался проверять, уже сто раз(и сто людей) говорили что оптимизации нет, а длсс "как основная настройка" ни куда не катит. Как Смуту опять случайно нашли.