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Remnant 2 25.07.2023
7.4 225 оценок

СТРИМ: Ищем оптимизацию в Remnant 2 и просто болтаем

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GRAF_RAGE
Новости

Сегодня в 18:00 (по МСК) предлагаем вам отправиться на поиски самого страшного монстра на просторах всех миров Remnant 2 — оптимизации. Проверим, как игра будет работать не на RTX 4090 и попробуем разобраться в том, что такое этот ваш Корень. Проходить сие мероприятие будет на платформах YouTube и VK, поэтому не стесняйтесь присоединяться к удобному для вас чату.

Плеер добавится после начала трансляции.

Напомним, что 25 июля состоялся официальный релиз, который хоть и был встречен положительно, но техническая часть вызывала вопросы. В частности, Remnant 2 подвергся критике за плохую производительность без использования FSR или DLSS. Проверим все в прямом эфире, обсудим саму игру и, конечно же, поболтаем о всяком разном.

P.S. Тема на форуме для идей и предложений по стримам прямо тут.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ
В частности, Remnant 2 подвергся критике за плохую производительность без использования FSR или DLSS. Проверим все в прямом эфире, обсудим саму игру и, конечно же, поболтаем о всяком разном.

Что ты собирался проверять, уже сто раз(и сто людей) говорили что оптимизации нет, а длсс "как основная настройка" ни куда не катит. Как Смуту опять случайно нашли.

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