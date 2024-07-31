Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7,6 миллионов копий

Более чем через год после своего выпуска широко известный ремейк Resident Evil 4 от Capcom продолжает пользоваться успехом. Японская компания недавно опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал текущего финансового года (который заканчивается 31 марта следующего года) и в отчете раскрыла обновленные данные о продажах ремейка хоррора на выживание.

По состоянию на 30 июня Resident Evil 4 было продано 7,664 миллиона копий по всему миру. В течение квартала (апрель-июнь) ремейк был продан тиражом более 483 000 копий, что означает, что он продолжает хорошо продаваться даже сейчас, спустя год после релиза. Capcom заявляет, что эти цифры также включают Gold Edition, выпущенное в конце прошлого года и включающую базовую игру с дополнением Separate Ways.

Capcom также сообщила, что совокупные продажи серии Resident Evil по всему миру достигли 160 миллионов копий.

Resident Evil 4 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, ПК, Mac и iOS.