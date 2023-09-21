Саундтрек ремейка Resident Evil 4 стал доступен в музыкальных сервисах ©

Компания Capcom объявила о том, что саундтрек к ремейку Resident Evil 4 Remak доступен на Apple Music, iTunes, Spotify и Amazon Music.

Саундтрек состоит из 80 композиций, размещенных на четырех дисках, общей продолжительностью около трех часов. Кроме того, в комплект входит бонусная композиция "Save Theme - Mellow Nightscape Mix".

В ремейке Resident Evil 4 многое из того напряженного хоррор-экшена, который игроки помнят по игре, выполнено в "современном качестве", подходящем для 2023 года. Тем не менее, команда разработчиков стремится сохранить суть оригинальной игры и планирует обеспечить знакомый опыт, который помнят поклонники серии.

Ремейк Resident Evil 4 уже доступен по всему миру на PlayStation 4, PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S. А в вышедшем сегодня сюжетном дополнении Separate Ways нашли намек на ремейк следующей части.