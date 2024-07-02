Resident Evil 7 вышла для устройств iPhone, iPad и Mac

Capcom продемонстрировала релизный трейлер Resident Evil 7 для устройств iPhone, iPad и Mac на выставке Capcom Next. Для мобильной версии команда также создала полностью сенсорную игровую систему: с различными уникальными функциями, такими как возможность управлять инвентарем прямо на экране.
Resident Evil 7 предложит классическое экранное управление, но с возможностью активации автоматического огня для упрощения использования. Игра теперь доступна в App Store с возможностью расширения содержимого с помощью обновления Gold Edition.
Напоминаем, что играть можно только с моделями iPhone 15 Pro. К запуску действует специальная скидка.
Также хотелось бы отметить, что анонсирована новая Resident Evil.
ура, сайт убрал свой конченный плеер и просто встроил ютуб без рекламы
соболезную всем, кто пытается играть в это на айфоне