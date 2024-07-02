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Resident Evil 7: Biohazard 24.01.2017
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
8.3 2 977 оценок

Resident Evil 7 вышла для устройств iPhone, iPad и Mac

monk70
Новости

Capcom продемонстрировала релизный трейлер Resident Evil 7 для устройств iPhone, iPad и Mac на выставке Capcom Next. Для мобильной версии команда также создала полностью сенсорную игровую систему: с различными уникальными функциями, такими как возможность управлять инвентарем прямо на экране.

Resident Evil 7 предложит классическое экранное управление, но с возможностью активации автоматического огня для упрощения использования. Игра теперь доступна в App Store с возможностью расширения содержимого с помощью обновления Gold Edition.

Напоминаем, что играть можно только с моделями iPhone 15 Pro. К запуску действует специальная скидка.

Также хотелось бы отметить, что анонсирована новая Resident Evil.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

ура, сайт убрал свой конченный плеер и просто встроил ютуб без рекламы

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fforimen

соболезную всем, кто пытается играть в это на айфоне

1