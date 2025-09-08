Roblox раскрыла доходы ведущих разработчиков на своей платформе

В рамках конференции Roblox Developer Conference 2025 компания поделилась статистикой о заработках создателей контента на своей платформе. Данные, охватывающие период с июня 2024 по июль 2025 года, представил старший вице-президент Roblox Ник Торноу.

Согласно представленной информации, средний годовой доход для разработчиков, входящих в топ-1000, составил 980 тысяч долларов. Это в 2,9 раза больше, чем показатели 2020 года. Еще более значительный рост продемонстрировали создатели из топ-100, чей средний заработок за год достиг 7 миллионов долларов, увеличившись в 2,8 раза за последние пять лет.

Наиболее впечатляющие цифры были озвучены для самой успешной группы — топ-10 разработчиков. Их средняя годовая выручка составила 38,5 миллионов долларов, что превышает показатели 2020 года в 2,2 раза.

В то же время, медианные выплаты всем разработчикам на платформе за указанный период составили 1440 долларов. Ранее в финансовых отчетах Roblox упоминалось, что общая сумма выплат создателям игр за период с апреля 2024 по март 2025 года превысила миллиард долларов, который был распределен между 29 тысячами разработчиков. Конкретные проекты или имена студий в выступлении Торноу названы не были.