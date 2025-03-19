Студия Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City

Студия локализации Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City. В дебютном ролике продемонстрировали одну из сцен с новыми голосами героев.
После завершения работы над Alone in the Dark команда запускает краудфандинг: для полной локализации требуется 420 000 рублей. Это позволит создать качественную озвучку, сохранив атмосферу оригинала. Поддержать проект может любой желающий.
RoboCop: Rogue City — это динамичный шутер от первого лица, где игроку предстоит очистить улицы Детройта в роли культового полицейского-киборга. Игра вышла в конце 2023 года и сейчас продаётся со скидкой в Steam. Летом ожидается сюжетное дополнение.
Уже прохожу Alone In The Dark с их озвучкой, сделали топово)
А кто обещал перевести Alan Wake 2. Игре уже год что то нет новостей.
GamesVoice, недавно были новости, ты невнимательно следил значит
ok,
Cool-Games тоже молодцы..
Еще не играл игру, но уже под впечатлением. Буду ждать их релиз озвучки.
Бляха муха!Это кайф для ушей:)Как же не хватает таких вот озвучек!Эх были времена!
Вот в таком стиле нужна озвучка в игре
анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City
Давно пора
Так и не играл в нее. Глянул трейлер и прям захотелось, но озвучку лучше подожду наверное.
крепкий середняк. но тела робокопа от первого лица категорически не хвататет.
Смысле вся игра проходится от 1 лица, кроме катсцен
Ног нет. Ноги от первого лица оч нужны. Я серьезно. Без них ощущается как камера летающая.
В 90 % игр это не мешает - почему тут мешает?
потому что тут ты в теле робота копа большого и сильного кому-то не хватает визуального дополнения
Годнота! На прекрасном русском языке игра звучит гораздо круче оригинала. С удовольствием перепройду игру, как только озвучка будет готова. Надеюсь, что самостоятельное дополнение, которое пока ещё не вышло, потом тоже озвучат на могучий русский язык. Чем больше игр звучат по-русски, тем лучше для всего человечества. Точка.
Как раз купил с большой скидкой, жду
Класс! Но уже пройдена ) повезло тем кто ещё не прошёл. Жду озвучку на Алана второго =)
Вот это топчик
Ну вот, и можно поиграть // Владимир Николаевич
блин я прошел ее
какие же у него у... ноги.. почему не сделать как в фильме? // Кирилл Гордый
Шикарно.
Походу бизнес по озвучке игр реально приносит прибыль и люди охотно несут свои донаты. Надеюсь эта тема будет масштабироваться и развиваться, в том числе в направлении сроков по выпуску озвучек.
з.ы. Хочу русскую озвучку Sleeping Dogs
Иди уроки делай
Хороший совет, для нонейма вроде тебя
Да Sleeping Dogs что 1 что 2 были зачетные игрульки!
Обьëм работы плюс актëров надо подбирать не абы кого для такого сюжета врядли кто-то решится Войсы точно нет там сейчас гта сан всë займëт механики у них качество озвучки среднее остальные непотянут такой проект
Еще в ноябре 23-го делали опрос по этой игре. Нужна ли озвучка. Большинство проголосовало "Да" А летом 24-го я писал админу и уже тогда мне написали, что анонс будет после релиза озвучки Alone in the Dark. Так и случилось. Поддержал рублем. Ждем релиз. Полные локализации на русском рулят)))
А это хорошие новости, можно будет даже перепройти как выпустят озвучку
Что там перепроходить? если только дополнения ждать и пройти.
Да неужели нашлись те кто озвучит этот шедевр геймсвойз недождëшься
перепроходить из-за одной озвучки что то не хочется. игра хорошая но не стоит того.
реиграбельность какая никакая есть. повысить сложность. докачать скилы и выбирать варианты ответов например в стиле Машины, которая служит целям осп )
Клавиатура заедает, да?)
Любишь на задницы поглядывать?
Ну, вроде даже неплохо. Можно будет перепройти с озвучкой после выхода ДЛС.
Хотя голос Робо всё же такой крутой, как в оригинале.
Норм.
А почему робо не остановился где то на краю города и потом бы шел к зданию?!
Антон Савенков будет?)
Отлично 👍🏻
Ещё бы, что-то похожее на перевод Андрея Гаврилова, вообще огонь было бы ))
вот если так клепают озвучки, когда уже трилогию масс эффект всю озвучат???
в это псевдонаучое фэнтези в принципе играть не стоит, не то что озвучку делать...
Я дкмал робо озвучит тот кто озвучивал в фильме
Вот это суперская новость, с удовольствием поиграю с озвучкой, а терминатора переводили кто нибудь?
приятная озвучка , даже подзалип в видосик )
не играл. Глянул трейлер захотелось, но озвучку подожду
Вот это я понимаю озвучка! Молодцы! А то сейчас многие взялись выпускать всякий нейросетевой шлак...
Надо было звать гаврилова на все роли // Вера Выборнова
Репетура
Это демо версия озвучки хотелось бы еще не много роботизировать голос RoboCop,раз уж действие происходит в игре после RoboCop и RoboCop 2 до RoboCop 3,может я ошибаюсь голос Питера Уиллера был не много роботизированный .
Даже нейросетка Яндекс имеет НЕроботизированный голос. А ты хочешь чтобы супер-робот говорил как будто в него встроили колонки за 100 рублей Genius со скрипящим динамиком и поэтому типа у него голос робота. Кто-то сильно много смотрел Электроника в СССР и по развитию остался там же. Терминатор например тем и впечатляет что выглядит как человек и говорит как человек а не как компьютер уровня 1982 года выпуска со звуковой картой 8 бит.
Да я уже пройду быстрее) вспомнили они..
Куколд геймс как всегда, берут хорошие игры на озвучку, а потом сиди жди по 7 лет озвучку.
Ну так вперед, делай озвучку сам, в чем проблема?)
Круто конечно, но игру уже давно прошли все кому не лень, и необходимость в озвучке давно прошла((
Как можно это ставить? Звучит ужасно, что Мерфи, что напарница в стиле рашен сериалов "Врача - позовите врача"...
Хотя особо одаренные, не освоившие базовую школьную программу по иностранному, да и че уж русскому языку будут довольны, пускай обмазываются
Ну такое себе....
А зачем?Кто просил озвучку на эту хрень?
Подрастешь будешь также отвечать малолетним дебилам!
За то время, пока делаются эти озвучки, уже давно можно было выучить английский. Ничего сложного в нем нет.
А я не хочу учить англицкий,я хочу что бы весь мир говорил по русски.
А потом знатаков английского просишь корректно перевести какой либо фрагмент из видео скажем из метал гира какого нить, а они отсебятину какую то говорят вместо перевода, а то и во все какие то слова не знают и переходят к следующему предложению :D Вероятно не все так просто с переводом сюжетных игр)
Есть такие либералы которые так наоблизывались иностранных задниц, что уже даже в городах микрорайоны называют по английски типа Levoberezniy Life и прочее дерьмо, подготавливают почву чтоб америкашки все захватили с минимальными усилиями. Эти либералы предатели ещё из каждой дырки советуют всем английский учить.
Чувак, я не либерал ни разу. Но если потребляешь западный контент, надо его понимать.
Локализации убивают половину смысла. И теряется игра дорогущих актёров озвучки. Хорошо переозвучивать западные фильмы умели только в СССР. Так, чтобы и эмоции сохранились, и оттенки смысла. Сейчас это не умеют даже профессиональные студии, я даже не говорю о школоте, которая делает на коленке свою позорную озвучку.