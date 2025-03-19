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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 400 оценок

Студия Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City

butcher69 butcher69

Студия локализации Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City. В дебютном ролике продемонстрировали одну из сцен с новыми голосами героев.

RoboCop: Rogue City получила самую большую скидку в Steam с момента релиза

После завершения работы над Alone in the Dark команда запускает краудфандинг: для полной локализации требуется 420 000 рублей. Это позволит создать качественную озвучку, сохранив атмосферу оригинала. Поддержать проект может любой желающий.

Робокоп возвращается! Состоялся анонс сюжетного дополнения Unfinished Business для RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City — это динамичный шутер от первого лица, где игроку предстоит очистить улицы Детройта в роли культового полицейского-киборга. Игра вышла в конце 2023 года и сейчас продаётся со скидкой в Steam. Летом ожидается сюжетное дополнение.

239
79
Комментарии: 79
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

Уже прохожу Alone In The Dark с их озвучкой, сделали топово)

43
StormX07

А кто обещал перевести Alan Wake 2. Игре уже год что то нет новостей.

7
AlexFoRestor StormX07

GamesVoice, недавно были новости, ты невнимательно следил значит

21
StormX07 AlexFoRestor

ok,

Cool-Games тоже молодцы..

Еще не играл игру, но уже под впечатлением. Буду ждать их релиз озвучки.

1
User_200
23
Дроникс

Бляха муха!Это кайф для ушей:)Как же не хватает таких вот озвучек!Эх были времена!

2
BleederHunt

Вот в таком стиле нужна озвучка в игре

2
Случайный Игрок

анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City

Давно пора

17
JEKABRAZZ

Так и не играл в нее. Глянул трейлер и прям захотелось, но озвучку лучше подожду наверное.

16
BigusDickus

крепкий середняк. но тела робокопа от первого лица категорически не хвататет.

9
User_200 BigusDickus

Смысле вся игра проходится от 1 лица, кроме катсцен

9
Избранный Иноса User_200

Ног нет. Ноги от первого лица оч нужны. Я серьезно. Без них ощущается как камера летающая.

11
Anglerfish Избранный Иноса

В 90 % игр это не мешает - почему тут мешает?

9
Kamishini1993 Anglerfish

потому что тут ты в теле робота копа большого и сильного кому-то не хватает визуального дополнения

9
Janekste

Годнота! На прекрасном русском языке игра звучит гораздо круче оригинала. С удовольствием перепройду игру, как только озвучка будет готова. Надеюсь, что самостоятельное дополнение, которое пока ещё не вышло, потом тоже озвучат на могучий русский язык. Чем больше игр звучат по-русски, тем лучше для всего человечества. Точка.

16
666ANUBIS666

Как раз купил с большой скидкой, жду

9
Life37

Класс! Но уже пройдена ) повезло тем кто ещё не прошёл. Жду озвучку на Алана второго =)

8
AlexFoRestor

Вот это топчик

7
Пользователь ВКонтакте

Ну вот, и можно поиграть // Владимир Николаевич

3
vctpo

блин я прошел ее

3
Пользователь ВКонтакте

какие же у него у... ноги.. почему не сделать как в фильме? // Кирилл Гордый

3
saa0891

Шикарно.

3
BENDJI

Походу бизнес по озвучке игр реально приносит прибыль и люди охотно несут свои донаты. Надеюсь эта тема будет масштабироваться и развиваться, в том числе в направлении сроков по выпуску озвучек.

з.ы. Хочу русскую озвучку Sleeping Dogs

3
dexxxx123

Иди уроки делай

-7
Light of Tfuth dexxxx123

Хороший совет, для нонейма вроде тебя

0
Дроникс

Да Sleeping Dogs что 1 что 2 были зачетные игрульки!

0
Punisher1

Обьëм работы плюс актëров надо подбирать не абы кого для такого сюжета врядли кто-то решится Войсы точно нет там сейчас гта сан всë займëт механики у них качество озвучки среднее остальные непотянут такой проект

-1
The_Igromator

Еще в ноябре 23-го делали опрос по этой игре. Нужна ли озвучка. Большинство проголосовало "Да" А летом 24-го я писал админу и уже тогда мне написали, что анонс будет после релиза озвучки Alone in the Dark. Так и случилось. Поддержал рублем. Ждем релиз. Полные локализации на русском рулят)))

2
Константин335

А это хорошие новости, можно будет даже перепройти как выпустят озвучку

2
Narkuhaa

Что там перепроходить? если только дополнения ждать и пройти.

-1
Punisher1

Да неужели нашлись те кто озвучит этот шедевр геймсвойз недождëшься

1
witcher1108

перепроходить из-за одной озвучки что то не хочется. игра хорошая но не стоит того.

1
Антон Радикалушкин

реиграбельность какая никакая есть. повысить сложность. докачать скилы и выбирать варианты ответов например в стиле Машины, которая служит целям осп )

0
Комментарий удален
KabbalisticJerry

Клавиатура заедает, да?)

2
denius4

Любишь на задницы поглядывать?

-1
Кей Овальд

Ну, вроде даже неплохо. Можно будет перепройти с озвучкой после выхода ДЛС.
Хотя голос Робо всё же такой крутой, как в оригинале.

0
SoRaS3

Норм.

0
Астарот13

А почему робо не остановился где то на краю города и потом бы шел к зданию?!

0
Xndr DeKoz

Антон Савенков будет?)

0
Az_Az

Отлично 👍🏻

Ещё бы, что-то похожее на перевод Андрея Гаврилова, вообще огонь было бы ))

0
Tabletka_aspirina

вот если так клепают озвучки, когда уже трилогию масс эффект всю озвучат???

0
dexxxx123

в это псевдонаучое фэнтези в принципе играть не стоит, не то что озвучку делать...

0
Дед Пихкто

Я дкмал робо озвучит тот кто озвучивал в фильме

0
RUNMAN1989

Вот это суперская новость, с удовольствием поиграю с озвучкой, а терминатора переводили кто нибудь?

0
Чибис ЧИбисов

приятная озвучка , даже подзалип в видосик )

0
yuriy1606

не играл. Глянул трейлер захотелось, но озвучку подожду

0
Andrei YP

Вот это я понимаю озвучка! Молодцы! А то сейчас многие взялись выпускать всякий нейросетевой шлак...

0
Пользователь ВКонтакте

Надо было звать гаврилова на все роли // Вера Выборнова

-1
Keksimus

Репетура

0
Hummer76

Это демо версия озвучки хотелось бы еще не много роботизировать голос RoboCop,раз уж действие происходит в игре после RoboCop и RoboCop 2 до RoboCop 3,может я ошибаюсь голос Питера Уиллера был не много роботизированный .

-1
TutEvgen

Даже нейросетка Яндекс имеет НЕроботизированный голос. А ты хочешь чтобы супер-робот говорил как будто в него встроили колонки за 100 рублей Genius со скрипящим динамиком и поэтому типа у него голос робота. Кто-то сильно много смотрел Электроника в СССР и по развитию остался там же. Терминатор например тем и впечатляет что выглядит как человек и говорит как человек а не как компьютер уровня 1982 года выпуска со звуковой картой 8 бит.

0
bohdan2015

Да я уже пройду быстрее) вспомнили они..

-1
GuWriv

Куколд геймс как всегда, берут хорошие игры на озвучку, а потом сиди жди по 7 лет озвучку.

-2
Dark_AssassinUA

Ну так вперед, делай озвучку сам, в чем проблема?)

2
razrushitel1

Круто конечно, но игру уже давно прошли все кому не лень, и необходимость в озвучке давно прошла((

-2
SpasticVadim

Как можно это ставить? Звучит ужасно, что Мерфи, что напарница в стиле рашен сериалов "Врача - позовите врача"...

Хотя особо одаренные, не освоившие базовую школьную программу по иностранному, да и че уж русскому языку будут довольны, пускай обмазываются

-6
N_pc

Ну такое себе....

-9
SquealingKiefer

А зачем?Кто просил озвучку на эту хрень?

-14
Дроникс

Подрастешь будешь также отвечать малолетним дебилам!

0
Ahnx

За то время, пока делаются эти озвучки, уже давно можно было выучить английский. Ничего сложного в нем нет.

-27
Piccolo Daimao Jr

А я не хочу учить англицкий,я хочу что бы весь мир говорил по русски.

2
Антон Радикалушкин

А потом знатаков английского просишь корректно перевести какой либо фрагмент из видео скажем из метал гира какого нить, а они отсебятину какую то говорят вместо перевода, а то и во все какие то слова не знают и переходят к следующему предложению :D Вероятно не все так просто с переводом сюжетных игр)

1
TutEvgen

Есть такие либералы которые так наоблизывались иностранных задниц, что уже даже в городах микрорайоны называют по английски типа Levoberezniy Life и прочее дерьмо, подготавливают почву чтоб америкашки все захватили с минимальными усилиями. Эти либералы предатели ещё из каждой дырки советуют всем английский учить.

0
Ahnx TutEvgen

Чувак, я не либерал ни разу. Но если потребляешь западный контент, надо его понимать.

Локализации убивают половину смысла. И теряется игра дорогущих актёров озвучки. Хорошо переозвучивать западные фильмы умели только в СССР. Так, чтобы и эмоции сохранились, и оттенки смысла. Сейчас это не умеют даже профессиональные студии, я даже не говорю о школоте, которая делает на коленке свою позорную озвучку.

0