Студия Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City

Студия локализации Cool-Games анонсировала русскую озвучку для RoboCop: Rogue City. В дебютном ролике продемонстрировали одну из сцен с новыми голосами героев.

После завершения работы над Alone in the Dark команда запускает краудфандинг: для полной локализации требуется 420 000 рублей. Это позволит создать качественную озвучку, сохранив атмосферу оригинала. Поддержать проект может любой желающий.

RoboCop: Rogue City — это динамичный шутер от первого лица, где игроку предстоит очистить улицы Детройта в роли культового полицейского-киборга. Игра вышла в конце 2023 года и сейчас продаётся со скидкой в Steam. Летом ожидается сюжетное дополнение.