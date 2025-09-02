Housemarque отмечает 30-летие и переезжает в новые офисы

Финская студия Housemarque, известная по Returnal и недавно анонсированной Saros, отпраздновала 30-летие открытием новых офисов. Основанная в 1995 году в Хельсинки после слияния Terramarque и Bloodhouse, команда начинала с игр для Amiga и ПК, затем работала с Xbox и PlayStation. Постепенно сотрудничество с Sony стало ключевым, а в 2021 году студия официально вошла в состав PlayStation Studios.

В честь юбилея Housemarque опубликовала видео с экскурсией по новому зданию в Хельсинки. Теперь все сотрудники впервые работают под одной крышей в просторных и современных помещениях. В офисе есть не только рабочие зоны, но и удобства для отдыха: спортзал, сауна, мини-кинотеатр и даже собственный бар.

Бренд-директор Майкл Хавери подчеркнул, что переезд символизирует новый этап в развитии студии. Завершив Returnal, Housemarque сосредоточилась на Saros — амбициозном эксклюзиве для PS5, подробности о котором обещают раскрыть в ближайшее время. Юбилей и переезд подтверждают статус Housemarque как одной из ключевых студий Sony.