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Schedule I 24.03.2025
Симулятор, Инди, От первого лица, Открытый мир
9 561 оценка

Steam удалил криминальный симулятор Schedule I из российского магазина

Solstice Solstice

В российском сегменте Steam неожиданно пропал симулятор наркоторговца Schedule I, вызвавший большой интерес у игроков.

Хотя официальная причина удаления игры не разглашается, по информации SHOT, за этим решением может стоять Роскомнадзор. Ведомство намерено проверить, соответствует ли игра законодательству о пропаганде наркотических средств, после чего будет принято окончательное решение о возможности её дальнейшего распространения.

Schedule I представляла собой песочницу с открытым миром от первого лица, выполненную в стилистике мультсериала “Рик и Морти”. В игре игроки брали на себя роль начинающего наркоторговца в постапокалиптическом городе Хайленд-Пойнт. Игровой процесс включал выращивание растений, производство и распространение наркотических веществ, а также легализацию полученных средств.

Проект быстро завоевал популярность среди игроков и стал настоящим хитом в Steam, достигнув максимального онлайна более 450 тысяч человек одновременно.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
jax baron

слабаки.

2
ZAUSA

А кто-то тут рад тому, что Steam все требования выполняет. Типа его не заблокируют из-за этого.

2
Fimmti

Ну да. Все правильно

2
ZAUSA Fimmti

Ну, тогда "правильно", что Steam выполняет все требования с другой стороны, ведь тогда его тоже полностью не блокируют для нас.)

2
Raphtallia ZAUSA

Именно, а все нормальные сидят уже не на ру регионе =) так что пусть хоть все там в ру стиме блокают. Главное что стим не блокают. Гейб прошаренный чувак.

Фаршированные Яйца

А из Рутрекера и тысячи других сайтов тоже удалили? В стиме она хотя бы денег стоит, а не бесплатно скачивается.

Чисто рекламу проекту устроили

Олег Дудин

А вдруг, в этом и состоял план? 🤣

Tiger Goose

В австралийском Steam эта игра тоже недоступна.

Raphtallia

В казахстане все ок.

Человек-Анекдот
неожиданно

уже как пару дней

Raphtallia

Есть такие, кто сидит в ру регионе стима что-ли? Во смешные...