Steam удалил криминальный симулятор Schedule I из российского магазина

В российском сегменте Steam неожиданно пропал симулятор наркоторговца Schedule I, вызвавший большой интерес у игроков.

Хотя официальная причина удаления игры не разглашается, по информации SHOT, за этим решением может стоять Роскомнадзор. Ведомство намерено проверить, соответствует ли игра законодательству о пропаганде наркотических средств, после чего будет принято окончательное решение о возможности её дальнейшего распространения.

Schedule I представляла собой песочницу с открытым миром от первого лица, выполненную в стилистике мультсериала “Рик и Морти”. В игре игроки брали на себя роль начинающего наркоторговца в постапокалиптическом городе Хайленд-Пойнт. Игровой процесс включал выращивание растений, производство и распространение наркотических веществ, а также легализацию полученных средств.

Проект быстро завоевал популярность среди игроков и стал настоящим хитом в Steam, достигнув максимального онлайна более 450 тысяч человек одновременно.