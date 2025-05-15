Steam удалил криминальный симулятор Schedule I из российского магазина

В российском сегменте Steam неожиданно пропал симулятор наркоторговца Schedule I, вызвавший большой интерес у игроков.
Хотя официальная причина удаления игры не разглашается, по информации SHOT, за этим решением может стоять Роскомнадзор. Ведомство намерено проверить, соответствует ли игра законодательству о пропаганде наркотических средств, после чего будет принято окончательное решение о возможности её дальнейшего распространения.
Schedule I представляла собой песочницу с открытым миром от первого лица, выполненную в стилистике мультсериала “Рик и Морти”. В игре игроки брали на себя роль начинающего наркоторговца в постапокалиптическом городе Хайленд-Пойнт. Игровой процесс включал выращивание растений, производство и распространение наркотических веществ, а также легализацию полученных средств.
Проект быстро завоевал популярность среди игроков и стал настоящим хитом в Steam, достигнув максимального онлайна более 450 тысяч человек одновременно.
слабаки.
А кто-то тут рад тому, что Steam все требования выполняет. Типа его не заблокируют из-за этого.
Ну да. Все правильно
Ну, тогда "правильно", что Steam выполняет все требования с другой стороны, ведь тогда его тоже полностью не блокируют для нас.)
Именно, а все нормальные сидят уже не на ру регионе =) так что пусть хоть все там в ру стиме блокают. Главное что стим не блокают. Гейб прошаренный чувак.
А из Рутрекера и тысячи других сайтов тоже удалили? В стиме она хотя бы денег стоит, а не бесплатно скачивается.
Чисто рекламу проекту устроили
А вдруг, в этом и состоял план? 🤣
В австралийском Steam эта игра тоже недоступна.
В казахстане все ок.
уже как пару дней
Есть такие, кто сидит в ру регионе стима что-ли? Во смешные...