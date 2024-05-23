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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 324 оценки

Энтузиаст сравнил Hellblade: Senua's Sacrifice с второй частью на максимальных настройках графики

butcher69
Новости

Компания ElAnalistaDeBits сделала интересное сравнительное видео, в котором Senua's Saga: Hellblade 2 рассматривается бок о бок с оригинальной Hellblade: Senua's Sacrifice, чтобы подчеркнуть технические различия между двумя играми, разработанными Ninja Theory.

По мнению Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2 - это скорее опыт, чем игра, и от предшественницы ее отличает визуальное качество всех объектов и эффектов, которое делает явный шаг вперед.

В частности, освещение использует сложные технологии, доступные в Unreal Engine 5. Однако это сравнение также подчеркивает, что Ninja Theory удалось проделать огромную работу над Senua's Sacrifice, учитывая все ограничения того проекта.

Критики уже оценили долгожданный эксклюзив для Xbox, и, хотя проект выглядит как один из самых визуально потрясающих игр в истории, при этом имеет большие недостатки в плане геймплея.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

топовейший графон!

1
SteadyMorgathus

и печальные видеокарты)

-1
Kalpachok SteadyMorgathus

4070 s тянет в 70-90 на максималках с dlaa без генерации, фуллхд, вообще неплохо

1
Александр Мотошвили SteadyMorgathus

мой амд 6700 тянет все на максималках при full hd, а топовые видюхи нужны для 4 ка
но тут конечно графон лучшее, что я видел, точно нужна будет мощнее видюха)

-1
MORDORR

'' визуальное качество всех объектов и эффектов, которое делает явный шаг вперед. ''

На самом деле это не '' шаг вперёд'', а норма для хорошей и качественной работы, которой должны придерживаться абсолютно все создатели игр. Да, многих тонкостей в игре даже и не видно, но такое кропотливое исполнение и показывает отношение разрабов к своему детищу. Могу выказать лишь искреннее уважение.

1
Пользователь ВКонтакте

Вторая игра после Алана 2 ,которой удалась выжать графику.Молодцы,понравилась игрушка // Влад Винчестер

0
Freund Benno

Жаль что в обоих коридорных играх кроме графики ничего нет, это всеравно что демки на анриле запускать

0
211186

графен просто бомба, выжали максимум из хбокса на данный момент

0
Jomei_2

настоящий некстген, а не та шляпа что делают юбики.

0
Slaverok01

Графон то топ но игра по сути Аля смута ходи и маши мечом

0