Энтузиаст сравнил Hellblade: Senua's Sacrifice с второй частью на максимальных настройках графики

Компания ElAnalistaDeBits сделала интересное сравнительное видео, в котором Senua's Saga: Hellblade 2 рассматривается бок о бок с оригинальной Hellblade: Senua's Sacrifice, чтобы подчеркнуть технические различия между двумя играми, разработанными Ninja Theory.
По мнению Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2 - это скорее опыт, чем игра, и от предшественницы ее отличает визуальное качество всех объектов и эффектов, которое делает явный шаг вперед.
В частности, освещение использует сложные технологии, доступные в Unreal Engine 5. Однако это сравнение также подчеркивает, что Ninja Theory удалось проделать огромную работу над Senua's Sacrifice, учитывая все ограничения того проекта.
Критики уже оценили долгожданный эксклюзив для Xbox, и, хотя проект выглядит как один из самых визуально потрясающих игр в истории, при этом имеет большие недостатки в плане геймплея.
топовейший графон!
и печальные видеокарты)
4070 s тянет в 70-90 на максималках с dlaa без генерации, фуллхд, вообще неплохо
мой амд 6700 тянет все на максималках при full hd, а топовые видюхи нужны для 4 ка
но тут конечно графон лучшее, что я видел, точно нужна будет мощнее видюха)
'' визуальное качество всех объектов и эффектов, которое делает явный шаг вперед. ''
На самом деле это не '' шаг вперёд'', а норма для хорошей и качественной работы, которой должны придерживаться абсолютно все создатели игр. Да, многих тонкостей в игре даже и не видно, но такое кропотливое исполнение и показывает отношение разрабов к своему детищу. Могу выказать лишь искреннее уважение.
Вторая игра после Алана 2 ,которой удалась выжать графику.Молодцы,понравилась игрушка // Влад Винчестер
Жаль что в обоих коридорных играх кроме графики ничего нет, это всеравно что демки на анриле запускать
графен просто бомба, выжали максимум из хбокса на данный момент
настоящий некстген, а не та шляпа что делают юбики.
Графон то топ но игра по сути Аля смута ходи и маши мечом