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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.9 471 оценка

Senua's Saga: Hellblade 2 получила первое обновление

Flint7707
Новости

Сегодня вышло первое обновление для Senua's Saga: Hellblade 2 в котором внесли несколько небольших исправлений, улучшающих игровой процесс.

  • Добавлено предупреждение при выборе "Новая история", поскольку эта опция сбрасывает ход истории в текущем сохранении.
  • Исправлена опция большого размера текста, из-за которой элементы пользовательского интерфейса при выборе главы выходили за рамки.
  • Исправлены проблемы с синхронизацией анимации во время казней некоторых врагов в бою.
  • Изменены боевые события во время битвы при Торгестре в конце главы 1
  • Несколько исправлений локализации.
  • Исправлены ошибки, связанные с столкновением деревьев в головоломке "Поселение" во второй главе.
  • Исправлен сбой при закрытии фоторежима после продолжительного игрового процесса.
  • Исправлено несколько случаев утечки памяти по всей игре.
  • Исправлено сверхширокое исправление в главе 3 "Кинематограф", чтобы предотвратить исчезновение Фаргримра.
  • Исправлена проблема с дождем в разрушенном доме в главе 1.
  • Исправлены проблемы с появлением призраков при запуске генерации кадров.
  • Добавлены недостающие изображения в формате SFX во время головоломки в главе 3 и битвы в главе 4
  • Исправлены недостающие титры в нескольких областях игры.
  • Отсутствует анимация лиц в главе 5 после битвы в деревне.
  • Исправлен неровный персиковый пушок на шее и лице Сенуа.
  • События Goði combat crowd push были скорректированы для улучшения восприятия боя.
  • Улучшены артефакты FSR3.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые анимированные объекты были невидимы во время игры.
  • Исправлены случаи появления черных пятен на лицах вокруг бороды и тонких волосков на низких настройках.
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ezdeaz

Улучшены артефакты FSR3 ахахахахаахаха

5
Олег Фамилия

Азахах

-1
вупсич пупсич

Как раз первую недавно начал проходить. Очень нравится, но шо то 2 так сяк посмотрел на ютубе мне кажется они обосрались.
да и камон какое рабство, мне "очень" интересно бороться с ним в игре когда я сам в реале раб

1
Flint7707

Первая часть с русской озвучкой кайф прямо

2
Челодой моловек 94

где ссыль, в файлах нету

0
Flint7707

В стиме или на торрентах ищи

0
Deveron

Лучше утилизируйте свою игру

-10
Tommy.

для этого есть деинсталлятор как и у любой другой игры, клоун

7