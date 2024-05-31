Senua's Saga: Hellblade 2 получила первое обновление

Сегодня вышло первое обновление для Senua's Saga: Hellblade 2 в котором внесли несколько небольших исправлений, улучшающих игровой процесс.
- Добавлено предупреждение при выборе "Новая история", поскольку эта опция сбрасывает ход истории в текущем сохранении.
- Исправлена опция большого размера текста, из-за которой элементы пользовательского интерфейса при выборе главы выходили за рамки.
- Исправлены проблемы с синхронизацией анимации во время казней некоторых врагов в бою.
- Изменены боевые события во время битвы при Торгестре в конце главы 1
- Несколько исправлений локализации.
- Исправлены ошибки, связанные с столкновением деревьев в головоломке "Поселение" во второй главе.
- Исправлен сбой при закрытии фоторежима после продолжительного игрового процесса.
- Исправлено несколько случаев утечки памяти по всей игре.
- Исправлено сверхширокое исправление в главе 3 "Кинематограф", чтобы предотвратить исчезновение Фаргримра.
- Исправлена проблема с дождем в разрушенном доме в главе 1.
- Исправлены проблемы с появлением призраков при запуске генерации кадров.
- Добавлены недостающие изображения в формате SFX во время головоломки в главе 3 и битвы в главе 4
- Исправлены недостающие титры в нескольких областях игры.
- Отсутствует анимация лиц в главе 5 после битвы в деревне.
- Исправлен неровный персиковый пушок на шее и лице Сенуа.
- События Goði combat crowd push были скорректированы для улучшения восприятия боя.
- Улучшены артефакты FSR3.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые анимированные объекты были невидимы во время игры.
- Исправлены случаи появления черных пятен на лицах вокруг бороды и тонких волосков на низких настройках.
Улучшены артефакты FSR3 ахахахахаахаха
Азахах
Как раз первую недавно начал проходить. Очень нравится, но шо то 2 так сяк посмотрел на ютубе мне кажется они обосрались.
да и камон какое рабство, мне "очень" интересно бороться с ним в игре когда я сам в реале раб
Первая часть с русской озвучкой кайф прямо
где ссыль, в файлах нету
В стиме или на торрентах ищи
Лучше утилизируйте свою игру
для этого есть деинсталлятор как и у любой другой игры, клоун