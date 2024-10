"Минимум изменений": оценки ремастера Shadows of the Damned

Зарубежная игровая пресса опубликовала в сети полноценные рецензии переиздания приключенческого экшена от третьего лица Shadows of the Damned: Hella Remastered. Ремастер получил сдержанные оценки журналистов.



Обозреватели написали, что авторы внесли минимум изменений, а сама игра даже в обновленном виде уже довольно сильно устарела. В своих обзорах журналисты подчеркнули, что переиздание Shadows of the Damned, создавалось, в первую очередь, с расчетом на фанатов оригинала.

«Shadows of the Damned: Hella Remastered — это неоднозначный опыт. Хотя я был фанатом этой игры, когда она вышла в 2011 году, в этом ремастере её возраст ощущается особенно сильно», — CGMagazine.

«Shadows of the Damned: Hella Remastered не изобретает колесо заново, но даёт возможность взглянуть на увлекательный артефакт седьмого поколения консолей с новой стороны», — TechRaptor.

«Ремастер хоррор-экшена 2011 года, часто считающегося культовой классикой, наверняка порадует фанатов, ждущих возвращения в потусторонний мир Синджи и Суды, а также новичков, которым по душе слегка безумный продукт на 7/10. К сожалению, всё это омрачено откровенной и неприятной мизогинией», — Rock Paper Shotgun.

Оценки:

PC Gamer — 74/100;

Nintendo Life — 6/10;

Game Rant — 7/10;

Daily Mirror — 4/5;

Push Square — 7/10;

COGconnected — 70/100;

Slant Magazine — 3.5/5;

TechRaptor — 7/10.

В переиздании разработчики добавили поддержку разрешения 4K, дополнительные облики и режим «Новая игра+».

Shadows of the Damned — экшен от третьего лица, созданный именитыми разработчиками Гоити Суда (No More Heroes, Killer7) и Синдзи Миками (Resident Evil, God Hand). По сюжету мексиканский охотник на демонов Гарсия Хотспур и скелет Джонсон путешествуют по аду в поисках возлюбленной протагониста.



Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет 31 октября 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.