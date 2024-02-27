Системные требования Shin Megami Tensei 5 - бывшего эксклюзива Switch

В Steam опубликовали системные требования PC-версии Shin Megami Tensei 5: Vengeance. Игра доберется до персональных компьютеров 21 июня 2024 года. Ранее JRPG была эксклюзивом Nintendo Switch.
Минимальные системные требования (низкие настройки, 30 FPS):
- 64-разрядные процессор и операционная система;
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300;
- Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 ГБ / AMD Radeon HD 5770, 1 ГБ;
- Место на диске: 30 ГБ.
Рекомендованные системные требования (высокие настройки, 60 FPS):
- 64-разрядные процессор и операционная система;
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-4570 / AMD Ryzen 5 1400;
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ / AMD Radeon R9 290X, 4 ГБ;
- Место на диске: 30 ГБ.
Shin Megami Tensei 5: Vengeance рассказывает о школьнике из Токио, который расследует загадочное убийство. Улики приводят его на другую сторону города — пустыню Да'ат, где обитают кровожадные демоны и таинственные незнакомцы.
идеальные требования 2023г. а не всякие там старфилды и сауциды сквады.
Судя по требованиям, я так понимаю, это чисто порт с сыча, не улучшенный никак ? Ну спасибо за такую щедрость.....
Я смотрю, тебе х.й угодишь. Ртх 2060 в минималках плохо, gts 450 тоже плохо.
гтс 450, у кого она хоть есть ?