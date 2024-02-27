Системные требования Shin Megami Tensei 5 - бывшего эксклюзива Switch

Вы оказываетесь в роли школьника, который обретает невиданные способности и пытается преодолеть пустыню, кишащую демонами. Несмотря на то, что демоны являются грозными соперниками, при желании их можно переманить на свою сторону. Начинайте переговоры и постарайтесь убедить их сражаться на вашей стороне.