на главную
об игре
Shin Megami Tensei 5: Vengeance 12.11.2021
Экшен, Ролевая
6 52 оценки

Системные требования Shin Megami Tensei 5 - бывшего эксклюзива Switch

Simple Jack

В Steam опубликовали системные требования PC-версии Shin Megami Tensei 5: Vengeance. Игра доберется до персональных компьютеров 21 июня 2024 года. Ранее JRPG была эксклюзивом Nintendo Switch.

Минимальные системные требования (низкие настройки, 30 FPS):

  • 64-разрядные процессор и операционная система;
  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300;
  • Оперативная память: 6 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 ГБ / AMD Radeon HD 5770, 1 ГБ;
  • Место на диске: 30 ГБ.

Рекомендованные системные требования (высокие настройки, 60 FPS):

  • 64-разрядные процессор и операционная система;
  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-4570 / AMD Ryzen 5 1400;
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 ГБ / AMD Radeon R9 290X, 4 ГБ;
  • Место на диске: 30 ГБ.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance рассказывает о школьнике из Токио, который расследует загадочное убийство. Улики приводят его на другую сторону города — пустыню Да'ат, где обитают кровожадные демоны и таинственные незнакомцы.

Источник  
1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк
3
jax baron

идеальные требования 2023г. а не всякие там старфилды и сауциды сквады.

1
Richard Simons

Судя по требованиям, я так понимаю, это чисто порт с сыча, не улучшенный никак ? Ну спасибо за такую щедрость.....

-5
СнопакДоминатор

Я смотрю, тебе х.й угодишь. Ртх 2060 в минималках плохо, gts 450 тоже плохо.

4
Richard Simons СнопакДоминатор

гтс 450, у кого она хоть есть ?

-2