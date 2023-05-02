Пошаговая стратегия Showgunners добралась до релиза ©

Для любителей пошаговых сражений и не только вышел весьма любопытный проект под названием Showgunners. По лору игры, Showgunners является неким телешоу, где участникам требуется выжить в жесткой городской среде, наполненной множеством смертельных ловушек и другими опасностями.

В игре также есть система прогрессии, где вы можете прокачивать герою пассивные и активные умения, а также экипировать ему различное оружие и снаряжение по типу гранат и полезных гаджетов. Помимо всего прочего, разработчики отмечают возможность интеграции Showgunners с платформой Twitch. Зрители могут изменять ландшафт, добавлять различных врагов и препятствия, которые могут здорово подпортить геймплей стримеру.

Проект имеет русскоязычную локализацию, а его стоимость составляет 990 рублей. Кроме того, даже после релиза осталась доступна демо-версия.