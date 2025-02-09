Civilization 7 впервые выйдет в VR

Серия Civilization готовится к масштабному возвращению, и на этот раз разработчики приготовили настоящий сюрприз. Помимо стандартного релиза Civilization VII, игра впервые выйдет в формате VR, предлагая игрокам совершенно новый уровень взаимодействия с любимой стратегией.

VR-версия Civilization 7 разрабатывается в сотрудничестве PlaySide Studios, 2K и Firaxis и будет доступна эксклюзивно на Meta Quest 3 и 3S. Выход запланирован на весну 2025 года.

Это первый случай, когда игра серии Civilization выходит в виртуальной реальности. Разработчики полностью переработали интерфейс и механику управления, чтобы адаптировать сложные стратегические механики к VR-опыту.

Судя по первому трейлеру, пользователи получат уникальный интерфейс, созданный специально для VR. Виртуальная реальность позволит взглянуть на игру буквально с нового ракурса – игроки смогут погружаться в глобальные карты, управлять империями жестами и использовать новые способы взаимодействия с юнитами и ресурсами.

При этом основной геймплей останется верным традициям Civilization: долгие партии, развитие цивилизаций, дипломатия, войны и исследования технологий. Правда, с учетом продолжительности среднестатистической игры в Civilization VII, пользователям VR-шлемов, возможно, придется запастись дополнительными аккумуляторами.

В последние годы технологии VR стремительно развиваются – улучшается графика, снижается цена на устройства, увеличивается библиотека игр. Однако пошаговые стратегии в виртуальной реальности все еще редкость, и Civilization 7 VR может стать важным шагом в развитии жанра.

Пока остается открытым вопрос, насколько VR-версия будет отличаться от традиционной, и удастся ли разработчикам сохранить удобство управления в сложной стратегии. Однако сам факт выхода легендарной серии в виртуальной реальности уже вызывает огромный интерес среди поклонников франшизы.