Игрок разгадал тайну странных фотографий в ремейке Silent Hill 2

Во время прохождения обновленной версии Silent Hill 2 от студии Bloober Team можно найти необычные снимки. Они служат предметами коллекционирования, официально заявленными как пасхалка к оригинальной игре. Кроме того, за их поиск игрокам полагается уникальное достижение. Однако это далеко не всё, что скрывают эти снимки. Недавно одному из игроков удалось разгадать их тайный смысл. Как оказалось, фотографии содержат символическое послание для фанатов серии Silent Hill, которое стало настоящим откровением и подтолкнуло к новым теориям и обсуждениям.

Каждая из 26 фотографий в игре включает элементы — окна, пятна, следы или предметы, и, если их внимательно сосчитать, они указывают на определённую букву в надписях на самих снимках. Используя эти буквы, игрок смог собрать фразу: "YOU'VE BEEN HERE FOR TWO DECADES" (в переводе: «Ты был здесь уже два десятилетия»). Это загадочное сообщение отсылает к 20-летнему юбилею оригинальной игры, добавляя глубины символизму в ремейке.

Чтобы расшифровать текст, DaleRobinson проделал кропотливую работу. Например, шесть открытых окон на одной из фотографий указали на шестую букву фразы "SO MANY PEOPLE HERE!", что дало букву Y. Аналогичным образом были найдены остальные буквы, образующие фразу, которая подтверждает теорию о символическом путешествии Джеймса и его возвращении к кошмарам Silent Hill спустя два десятка лет.

Раскрытая фраза не только играет на ностальгии, но и намекает, что тема "вечного возвращения" и запутанных воспоминаний Джеймса до сих пор актуальна. Она может означать, что Silent Hill и пережитые в нём ужасы живут в сознании игрока, создавая эффект "замкнутого круга", где кошмары никогда по-настоящему не исчезают.