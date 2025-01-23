Mechanics VoiceOver показала актеров озвучки ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором показала актеров, которые принимали участие в создании русской озвучки Silent Hill 2.

Кроме того, недавно озвучка получила обновление 1.1, в котором были внесены ряд улучшений и исправлений.

Роли озвучивали:

Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;

Мэри Шеперд-Сандерленд - Екатерина Дмитрова;

Мария - Екатерина Дмитрова;

Анджела Ороско - Елена Лунина;

Лора - Елена Байбикова;

Эдди Домбровски - Константин Карасик;

Томас Ороско (отец Анджелы) - Андрей Маслов;

Радиоведущий - Дмитрий Рыбин;

Доктор - Пётр Слепцов.

Скачать озвучку можно с нашего сайта: