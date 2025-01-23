ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 881 оценка

Mechanics VoiceOver показала актеров озвучки ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором показала актеров, которые принимали участие в создании русской озвучки Silent Hill 2.

Кроме того, недавно озвучка получила обновление 1.1, в котором были внесены ряд улучшений и исправлений.

Роли озвучивали:

  • Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;
  • Мэри Шеперд-Сандерленд - Екатерина Дмитрова;
  • Мария - Екатерина Дмитрова;
  • Анджела Ороско - Елена Лунина;
  • Лора - Елена Байбикова;
  • Эдди Домбровски - Константин Карасик;
  • Томас Ороско (отец Анджелы) - Андрей Маслов;
  • Радиоведущий - Дмитрий Рыбин;
  • Доктор - Пётр Слепцов.

Скачать озвучку можно с нашего сайта:

Silent Hill 2 Remake "Русификатор звука" [v1.1] {R.G. MVO}
15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Голоса не очень подходят)

6
UsualYaseen

Согласен :) 100 % не попадание.

-1
DANTE FAIR

У всех голоса отличные, грамотно подобранны, и актёры реально талантливые, все КРОМЕ мать его ГЛАВНЫХ героев Джеймса и Марии/Мэри, тут вообще мискаст, ужасные актёры. У ШИЗОВ лучше в разы.

5
Alamut95

Есть два гендера... )

1
6363

Голоса хорошо подобраны но перепроходить не буду)

0
XOJIODHbIU

На боксе буду играть в какую дадут)

0
WerGC

качественная озвучка

0
KILLA06

пожалуй перепройду

0