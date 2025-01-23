Mechanics VoiceOver показала актеров озвучки ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором показала актеров, которые принимали участие в создании русской озвучки Silent Hill 2.
Кроме того, недавно озвучка получила обновление 1.1, в котором были внесены ряд улучшений и исправлений.
Роли озвучивали:
- Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;
- Мэри Шеперд-Сандерленд - Екатерина Дмитрова;
- Мария - Екатерина Дмитрова;
- Анджела Ороско - Елена Лунина;
- Лора - Елена Байбикова;
- Эдди Домбровски - Константин Карасик;
- Томас Ороско (отец Анджелы) - Андрей Маслов;
- Радиоведущий - Дмитрий Рыбин;
- Доктор - Пётр Слепцов.
Скачать озвучку можно с нашего сайта:
Голоса не очень подходят)
Согласен :) 100 % не попадание.
У всех голоса отличные, грамотно подобранны, и актёры реально талантливые, все КРОМЕ мать его ГЛАВНЫХ героев Джеймса и Марии/Мэри, тут вообще мискаст, ужасные актёры. У ШИЗОВ лучше в разы.
Есть два гендера... )
Голоса хорошо подобраны но перепроходить не буду)
На боксе буду играть в какую дадут)
качественная озвучка
пожалуй перепройду