Silent Hill 3 23.05.2003
9 624 оценки

GamesVoice выпустила русскую озвучку хоррора Silent Hill 3

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butcher69
Новости

23 мая хоррору исполнилось 20 лет и спустя неделю студия GamesVoice решила поздравить поклонников и сообщило о выходе долгожданной русской озвучки для Silent Hill 3

Озвучка, которую скачать можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент, доступна в виде отдельного установщика.

Действие игры стартует спустя 17 лет после окончания первой части, в которой Гарри Мэйсон, после уничтожения «Бога» культа The Order, забирает с собой маленькую девочку. Главной героиней игры является молодая девушка по имени Хизер, сталкивающаяся с погружением в мир собственных страхов как в неназванном городе, так и в таинственном Сайлент Хилле, куда Хизер отправляется в поисках разгадки происходящих с ней событий.

В настоящее время GamesVoice продолжает сбор средств на русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor и два месяца назад показала дневник озвучивания Hogwarts Legacy. А несколько дней назад была представлена русская озвучка для Half-Life: Alyx

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Представлена фигура Хизер Мейсон из Silent Hill 3 в комплекте с кроликом Робби
Представлена фигура Хизер Мейсон из Silent Hill 3 в комплекте с кроликом Робби
Комментарии: 2
Ваш комментарий
the_first

Смысла в этом мало но сама озвучка хорошая. Зато узнал что существует канализационная фея)

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dimon-alfa

Это хорошо, что вышла. Помню в свое время проходил какой-то репак, где в роликах совсем звука не было, думал это фишка такая, а оказалось их полностью вырезали, чтобы сильно сжать репак.

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