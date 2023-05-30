GamesVoice выпустила русскую озвучку хоррора Silent Hill 3 ©

23 мая хоррору исполнилось 20 лет и спустя неделю студия GamesVoice решила поздравить поклонников и сообщило о выходе долгожданной русской озвучки для Silent Hill 3

Озвучка, которую скачать можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент, доступна в виде отдельного установщика.

Действие игры стартует спустя 17 лет после окончания первой части, в которой Гарри Мэйсон, после уничтожения «Бога» культа The Order, забирает с собой маленькую девочку. Главной героиней игры является молодая девушка по имени Хизер, сталкивающаяся с погружением в мир собственных страхов как в неназванном городе, так и в таинственном Сайлент Хилле, куда Хизер отправляется в поисках разгадки происходящих с ней событий.

В настоящее время GamesVoice продолжает сбор средств на русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor и два месяца назад показала дневник озвучивания Hogwarts Legacy. А несколько дней назад была представлена русская озвучка для Half-Life: Alyx