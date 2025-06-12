Сценарист Silent Hill f: "Это нечто небывалое в серии"

Silent Hill f от NeoBards Entertainment стала второй игрой, которой было уделено больше всего внимания на Konami Press Start. Команда разработчиков, а также продюсер серии Мотои Окамура рассказали о направлении и подходе к созданию игры.

По словам старшего продюсера Альберта Ли, NeoBards и Konami потратили много времени на итерации, чтобы воплотить в жизнь очарование Эбисугаоки. Выбор Японии 1960-х годов в качестве сеттинга связан с эпохой Сёва, и разработчики хотели создать районы, которые будут казаться "знакомыми, но чужими". Это чувство знакомости распространяется и на боевую систему, хотя NeoBards также хочет, чтобы она была свежей и не слишком сложной.

Сценарист Ryukishi07 интересно рассказал, что эта тема никогда раньше не поднималась в серии, но он считает, что она подходит. Конечно же, были показаны и другие иллюстрации ужасающих существ, созданные художником Kera.