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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 163 оценки

Сценарист Silent Hill f: "Это нечто небывалое в серии"

Procy_on Procy_on

Silent Hill f от NeoBards Entertainment стала второй игрой, которой было уделено больше всего внимания на Konami Press Start. Команда разработчиков, а также продюсер серии Мотои Окамура рассказали о направлении и подходе к созданию игры.

Konami показала новые механики Silent Hill f и познакомила с разработчиками, которые создавали ремейки Final Fantasy 7

По словам старшего продюсера Альберта Ли, NeoBards и Konami потратили много времени на итерации, чтобы воплотить в жизнь очарование Эбисугаоки. Выбор Японии 1960-х годов в качестве сеттинга связан с эпохой Сёва, и разработчики хотели создать районы, которые будут казаться "знакомыми, но чужими". Это чувство знакомости распространяется и на боевую систему, хотя NeoBards также хочет, чтобы она была свежей и не слишком сложной.

Сценарист Ryukishi07 интересно рассказал, что эта тема никогда раньше не поднималась в серии, но он считает, что она подходит. Конечно же, были показаны и другие иллюстрации ужасающих существ, созданные художником Kera.

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