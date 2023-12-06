В ранний доступ вышли гонки на снегоходах - Sledders

Реалистичный симулятор езды на снегоходе, основанный на продвинутой физической модели. Ощутите себя настоящим гонщиком, мчась по бескрайним снежным просторам, взбираясь на крутые горные хребты и спускаясь в заснеженные долины.

Вам предстоит покорять заснеженную местность на мощных снегоходах. Преодолевайте лесные массивы, объезжайте препятствия, отправляйтесь на поиски самых крутых склонов. Почувствуйте скорость и свободу виражей среди пороши, ветра и сугробов.

Sledders даёт вам абсолютную свободу действий и возможность проявить всё своё мастерство.