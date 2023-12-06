В ранний доступ вышли гонки на снегоходах - Sledders

Прокатитесь на своём снегоходе в глуши открытого мира и наслаждайтесь морозной свежестью! Sledders — это реалистичный симулятор снегохода, основанный на физике. Маневрируйте на большой открытой местности, преодолевайте километры снега, покоряйте горы и достигайте вершины быстрее своих друзей!
Игра предлагает большую карту, которую вы можете исследовать, она содержит крутые холмы, горы, множество деревьев и открытые территории готовые для катания, здесь много трамплинов, а также есть вода... Вам понадобится много времени, чтобы проехать из одного края карты в другой. 98% отзывов игроков в Steam, положительные.
я хз как в нее играть,рулить невозможно,снегоход при малейшем повороте сразу набок.