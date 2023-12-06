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Sledders 05.12.2023
Симулятор, Инди, Гонки
5 4 оценки

В ранний доступ вышли гонки на снегоходах - Sledders

Pavel Rally
Новости

Прокатитесь на своём снегоходе в глуши открытого мира и наслаждайтесь морозной свежестью! Sledders — это реалистичный симулятор снегохода, основанный на физике. Маневрируйте на большой открытой местности, преодолевайте километры снега, покоряйте горы и достигайте вершины быстрее своих друзей!

Игра предлагает большую карту, которую вы можете исследовать, она содержит крутые холмы, горы, множество деревьев и открытые территории готовые для катания, здесь много трамплинов, а также есть вода... Вам понадобится много времени, чтобы проехать из одного края карты в другой. 98% отзывов игроков в Steam, положительные.

5
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SULIK 712

я хз как в нее играть,рулить невозможно,снегоход при малейшем повороте сразу набок.

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