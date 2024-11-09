Состоялся релиз необычного хоррора Slitterhead от создателя Silent Hill

Bokeh Game Studio, основанная легендарным разработчиком Кейитиро Тоямой, известным по созданию франшизы Silent Hill, сегодня выпустила свою первую игру — экшен-хоррор Slitterhead.

Игра теперь доступна для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X|S. Slitterhead даже вышла с поддержкой недавно выпущенной PlayStation 5 Pro, предлагая визуальные улучшения, включая улучшенные разрешения и визуальные эффекты.

Директор Кейитиро Тояма прокомментировал:

Создавать новую студию и игру невероятно сложно, и в процессе разработки мы сталкиваемся со множеством неожиданных препятствий. Наша команда справилась с этой задачей и выстояла, и мы почувствовали радость от того, что смогли представить эту игру нашим фанатам. Мы не рассматриваем Slitterhead как традиционную игру-блокбастер или игру в жанре ужасов. Мы надеемся, что фанатам понравится механика владения и боевые действия, когда они исследуют Коулун и знакомятся с его жителями. В истории много неожиданных поворотов и ужасающих сцен, с которыми, как мы надеемся, игроки столкнутся лицом к лицу и без колебаний.

Действие Slitterhead происходящей на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса, ставит игроков в роль Хёки, сущности, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.

Путешествуя по яркому неоновому городу, Хёки должен искать союзников среди людей, известных как «Рарити», проникать и выслеживать опасные организации и участвовать в битвах, используя силу крови. По мере развития напряженной драмы узнайте тайну существования Хёки и появления Слиттерхедов.