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Slitterhead 08.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ужасы
6.7 72 оценки

Состоялся релиз необычного хоррора Slitterhead от создателя Silent Hill

monk70
Новости

Bokeh Game Studio, основанная легендарным разработчиком Кейитиро Тоямой, известным по созданию франшизы Silent Hill, сегодня выпустила свою первую игру — экшен-хоррор Slitterhead.

Игра теперь доступна для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox Series X|S. Slitterhead даже вышла с поддержкой недавно выпущенной PlayStation 5 Pro, предлагая визуальные улучшения, включая улучшенные разрешения и визуальные эффекты.

Директор Кейитиро Тояма прокомментировал:

Создавать новую студию и игру невероятно сложно, и в процессе разработки мы сталкиваемся со множеством неожиданных препятствий. Наша команда справилась с этой задачей и выстояла, и мы почувствовали радость от того, что смогли представить эту игру нашим фанатам. Мы не рассматриваем Slitterhead как традиционную игру-блокбастер или игру в жанре ужасов. Мы надеемся, что фанатам понравится механика владения и боевые действия, когда они исследуют Коулун и знакомятся с его жителями. В истории много неожиданных поворотов и ужасающих сцен, с которыми, как мы надеемся, игроки столкнутся лицом к лицу и без колебаний.

Действие Slitterhead происходящей на густо застроенных улицах Коулуна, полных тьмы и хаоса, ставит игроков в роль Хёки, сущности, лишенной памяти и физической формы. Их единственный мотив — искоренить чудовищных существ, известных как Слиттерхеды, ползающих по городу, маскируясь под людей.

Путешествуя по яркому неоновому городу, Хёки должен искать союзников среди людей, известных как «Рарити», проникать и выслеживать опасные организации и участвовать в битвах, используя силу крови. По мере развития напряженной драмы узнайте тайну существования Хёки и появления Слиттерхедов.

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