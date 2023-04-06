В Smite уже сыграло более 40 миллионов человек ©

Разработчики из студии Hi-Rez отмечают новую веху в истории своей мобы Smite: с игрой уже познакомилось более 40 миллионов человек. При этом с момента релиза проекта прошло девять лет.

Мы гордимся тем, что сегодня вместе с вами отмечаем огромную веху — 40 миллионов игроков в жизни игры! Независимо от того, были ли вы с нами с самого начала или присоединились к нам совсем недавно, мы не можем выразить вам всю благодарность за вашу поддержку.

Smite — многопользовательская игра в жанре MOBA с видом от третьего лица, где в качестве героев в игре представлены боги и герои из греческой, египетской, римской, индийской, китайской, японской, скандинавской, мезоамериканской, кельтской, полинезийской, славянской, вуду, йоруба и даже Лавкрафтовской мифологий.