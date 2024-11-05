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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 750 оценок

Авторы отечественной экшен-RPG "Смута" уже размышляют над продолжением

Gutsz
Новости

Руководитель студии Cyberia Nova Алексей Копцев дал небольшое интервью журналистам на историческом фестивале «1612». Он поделился актуальной информацией о нашумевшей отечественной ролевой игре «Смута» и рассказал об особенностях разработки такого масштабного проекта, над которым команда трудилась около 9 лет. Но самое интересное — в разговоре с прессой Копцев подтвердил, что студия уже размышляет над созданием сиквела.

Глава студии отметил, что основные работы по исправлению и улучшению игры уже завершены. Cyberia Nova представила масштабное обновление 2.0 для «Смуты», включившее самые востребованные улучшения, такие как переработанная боевая система, новая озвучка и многое другое. Авторы не планируют выпускать крупные обновления для проекта, поскольку считают, что «доработали игру полностью». Благодаря многочисленным отзывам от игроков разработчики смогли выявить ключевые проблемы и исправить многие аспекты игры, как отметил Копцев.

Аудитория игры оказалась очень отзывчивой. Мы получили массовый отклик. Теперь игра стала красивее, меньше тормозит. Больше всего замечаний было по боевой части. Мы добавили противников-животных — стаи волков. Сторожа стали умнее, у них появилось „шестое чувство“. Мы заменили озвучку, так как изначально ориентировались на театральное искусство.
"Пробная версия, новая озвучка и миссии: "Смута" получила масштабное контентное обновление

Сейчас в команде Cyberia Nova обдумывают создание продолжения «Смуты». По словам руководителя студии, они хотят попробовать сделать сиквел игры, переместив действие в другую историческую эпоху России. Разработчики отметили, что эти планы пока находятся на стадии обсуждения, и они не готовы раскрывать все детали.

-5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Wolfenstein

что уже выделяют из бюджета ?

7
PeaceDuke72

Продолжением распила.

4
ZAUSA
Он поделился актуальной информацией о нашумевшей отечественной ролевой игре «Смута» и рассказал об особенностях разработки такого масштабного проекта, над которым команда трудилась около 9 лет. Но самое интересное — в разговоре с прессой Копцев подтвердил, что студия уже размышляет над созданием сиквела.

Ну, если пока за это денег не просит, то пусть ещё 9 лет размышляет.

4
Paramezan
студия уже размышляет над созданием сиквела
1
Satana Mogila

Собаки лают, караван идет

0
Ellie Williams

ЭТО делали 9 лет?...

0
MadPyramus

Смута: На 50 Оттенков Смутнее

0
MistaSpider

размышляют над карьерой на заводе, после такого провала

0
GaShlO2008

Какая аудитория у этого шлака, этого типичного российского стыда? Аудитория - сами разработчики, их семьи, да школьники, которых пичкают "патриотизмом" отечественного гумна?

0
Arbazan

9 лет распила бабла.

-1
GraF68ru

Лучше этих бездарей взашей выгнать, на вольные хлеба, а деньги Мортешке дать, куда лучше с нашим фольклором и культурой обращаются.

-1
Alex40001

не то название статьи...

-2
smallhell

При условии, что их игра, в отличии от "Сатурна", продается за деньги, я надеюсь, что вторую часть этой "смуты" они будут делать на свои деньги, потому что от государственных структур, по справедливости, они заслуживают лишь получить палкой по морде.
(и проблема вовсе не в том, что Смута была плохой игрой, а в том, что ее пиарщики - чудаки на букву М)

-2