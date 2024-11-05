Авторы отечественной экшен-RPG "Смута" уже размышляют над продолжением

Руководитель студии Cyberia Nova Алексей Копцев дал небольшое интервью журналистам на историческом фестивале «1612». Он поделился актуальной информацией о нашумевшей отечественной ролевой игре «Смута» и рассказал об особенностях разработки такого масштабного проекта, над которым команда трудилась около 9 лет. Но самое интересное — в разговоре с прессой Копцев подтвердил, что студия уже размышляет над созданием сиквела.

Глава студии отметил, что основные работы по исправлению и улучшению игры уже завершены. Cyberia Nova представила масштабное обновление 2.0 для «Смуты», включившее самые востребованные улучшения, такие как переработанная боевая система, новая озвучка и многое другое. Авторы не планируют выпускать крупные обновления для проекта, поскольку считают, что «доработали игру полностью». Благодаря многочисленным отзывам от игроков разработчики смогли выявить ключевые проблемы и исправить многие аспекты игры, как отметил Копцев.

Аудитория игры оказалась очень отзывчивой. Мы получили массовый отклик. Теперь игра стала красивее, меньше тормозит. Больше всего замечаний было по боевой части. Мы добавили противников-животных — стаи волков. Сторожа стали умнее, у них появилось „шестое чувство“. Мы заменили озвучку, так как изначально ориентировались на театральное искусство.

Сейчас в команде Cyberia Nova обдумывают создание продолжения «Смуты». По словам руководителя студии, они хотят попробовать сделать сиквел игры, переместив действие в другую историческую эпоху России. Разработчики отметили, что эти планы пока находятся на стадии обсуждения, и они не готовы раскрывать все детали.