Авторы отечественной RPG "Смута" столкнулись с нападками хейтеров

Большинство русскоязычных геймеров с нетерпением ждет выход интригующей ролевой игры "Смута" от московской студии Cyberia Nova. Отечественный проект обещает впервые в нашей индустрии предложить крупнобюджетную экшен-RPG с несколькими вариантами прохождения, мрачным сюжетом и динамичной боевой системой. Ожидание пользователей уже на пределе, поэтому перенос даты релиза "Смуты" вызвал целую волну хейта в сторону разработчиков.

Как только стало известно о небольшом переносе даты выхода "Смуты", её авторы пожаловались на токсичное поведение игроков в социальных сетях. Как отмечают в Cyberia Nova, пользователи стали напрямую оскорблять разработчиков, что является недопустимым поведением, поэтому они вынуждены ужесточить модерирование на собственных страницах. Разработчики будут выдавать баны игрокам за любые оскорбления сотрудников Cyberia Nova, а также за вопросы вроде "а где геймплей". Последняя причина для бана может показаться странной, но в студии объясняют это тем, что они неоднократно отвечали на подобные вопросы.

Судя по реакции игроков, пользователи были банально возмущены внезапным переносом даты релиза. "Смута" должна была выйти в конце февраля, но теперь дата выхода игры запланирована на апрель 2024 года. Из-за подобного поведения разработчиков стали сравнивать с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2, которые также довольно часто внезапно переносили объявленную дату. Кроме того, часть пользователей смущает показанный игровой процесс "Смута" и анимации, однако прежде чем делать выводы о визуальном качестве, стоит дождаться её окончательного выхода.