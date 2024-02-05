Авторы отечественной RPG "Смута" столкнулись с нападками хейтеров

Большинство русскоязычных геймеров с нетерпением ждет выход интригующей ролевой игры "Смута" от московской студии Cyberia Nova. Отечественный проект обещает впервые в нашей индустрии предложить крупнобюджетную экшен-RPG с несколькими вариантами прохождения, мрачным сюжетом и динамичной боевой системой. Ожидание пользователей уже на пределе, поэтому перенос даты релиза "Смуты" вызвал целую волну хейта в сторону разработчиков.
Как только стало известно о небольшом переносе даты выхода "Смуты", её авторы пожаловались на токсичное поведение игроков в социальных сетях. Как отмечают в Cyberia Nova, пользователи стали напрямую оскорблять разработчиков, что является недопустимым поведением, поэтому они вынуждены ужесточить модерирование на собственных страницах. Разработчики будут выдавать баны игрокам за любые оскорбления сотрудников Cyberia Nova, а также за вопросы вроде "а где геймплей". Последняя причина для бана может показаться странной, но в студии объясняют это тем, что они неоднократно отвечали на подобные вопросы.
Судя по реакции игроков, пользователи были банально возмущены внезапным переносом даты релиза. "Смута" должна была выйти в конце февраля, но теперь дата выхода игры запланирована на апрель 2024 года. Из-за подобного поведения разработчиков стали сравнивать с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2, которые также довольно часто внезапно переносили объявленную дату. Кроме того, часть пользователей смущает показанный игровой процесс "Смута" и анимации, однако прежде чем делать выводы о визуальном качестве, стоит дождаться её окончательного выхода.
Так потому что надо быть на одной волне с теми людьми, кто ждут и интересуются игрой, а не открещиваться от них и посылать всех)) поведение разработчиков очень странное, да и собственно что то очень мутное с самой разработкой игры
как сказал раньше заводить страничку и бояркать ненужно было ...
Да там и тьма тех, кто принципиально гадости аля ципсо плодит.Именно раскручивая истерию.Такая, всем нам известная по соцсетям и комментам публика, всегда превращает всё в гадюшник.Ориентироваться и разбираться кто есть и как там сочли нецелесообразным, я так понимаю.Что не удивляет...а вот в сетях эти личности только все портят.Да и не в сетях тоже.И вот вам очередной пример...
Есть и такое, подрастающее поколение не терпимо к проектам о которых говорят плохо их любимые блогеры.
Тут явно не из-за переноса фанаты бомбят, а из-за отношения разрабов, которые банят недовольных направо и налево.
На 2 месяца перенесли и всё! разрабы твари, игра хлам. 100 раз такое видел. Выйдет игра и все в нее поиграют, кому она интересна конечно. Вполне возможно получится неочень. Но и Ведьмак до знаменитой 3 части имел два середничка.
По факту на месяц всего
Гспди, да подождите немного, дадут демку, пощупаете, посмотрите - и тогда можно будет кидать какашатко в разрабов, если все будет плохо (вохможно), а может там будет крепкая игра по типу атомика (возможно). Терпения что-ли нет?
Меня в бан отправили за то, что я негодовал насчет самих правил))0
На этом сайте такие же правила)
Никто ведь не ожидал, что игру с гос.бюджетом можно перенести)) Это так смешно читать, особенно про негодования негодующих требователей геймплея))
Не пойму в чем проблема. Был бы только рад, еслиб её перенесли хоть на 25й год. Ибо, как-то слишком мало времени для разработки игры заявленных масштабов...
Да потому что пора уже менять название Смута на Муть! РПГ без РПГ!
Делайте игру, а не в социальных сетях сидите. Разрабы такие неженки резко стали, а что вас надо на руках носить потому что решили игру сделать? Если решили делать игру, так делайте игру, не открывайте соц.сети и т.д., а что получится уже от вас зависит, а не от хейтиров. У вас стрессоустойчивость на 0, привыкли как что сразу все хейтирами называть и банить, видимо это все что вы умеете, может рано вы пошли игры делать?
Я хоть и не слежу за игрой, надеюсь на положительный успех игры. Но сейчас по мимо того что разрабы темнят есть и политический контекст ситуации. Да и сравнивать болезненым сталкером уместно изза схожей судьбы
Так они ещё стали отправлять в бан тех кто задаёт вопрос когда геймплей))
Так это из за правил которые разработчики в группе, где теперь запрещено спрашивать где геймплей, или когда будет геймплей.
Интересно, автору хоть денег дали за эту чушь или он просто идейный?
Ожидание пользователей уже на пределе -
Что за бред? У кого там на пределе?
Лично мне похер, выйдет или нет..
Они ещё не знают с чем столкнутся когда выйдет САМА игра, сами виноваты , пусть готовятся к Вавилонскому столпотворению праведного ГНЕВА..
Да какого гнева, чтобы был гнев должны быть ожидания, а какие тут ожидания и так все понятно...
Не забывай что есть ЛОШКИ несущие подобным прощелыгам бабки за предзаказы, вот они и будут больше всего визжать и бугуртить..