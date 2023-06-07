Смута 2024 г.
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Российская RPG с литературной основной "Смута" должна выйти в начале 2024 года

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Gutsz
Новости

После длительного затишья вокруг многообещающего отечественного ролевого экшена "Смута" начинают все чаще появляться официальные новости о состоянии проекта, что не может не радовать. На этот раз информацией об игре поделилась организация "Институт развития интернета", которая является одним из крупнейших спонсоров создания проекта. Представители компании озвучили примерные сроки релиза игры "Смута" и поделились информацией о бюджете производства.

Как отмечается в организации, разработка "Смуты" сейчас находится в активной фазе производства. Ранее утечки геймплея игры показывали устаревшие кадры игрового процесса и сейчас качество проекта сильно продвинулось вперед. По данным "Института развития интернета", авторы проекта — студия Cyberia Nova получили на разработку порядка 490 миллионов рублей, что являться достаточно крупной суммой для отечественного проекта. В компании отметили, что разработка игры должна завершится уже в следующем году.

"Смута" — историческая экшен-RPG, которая имеет литературную основу — один из первых в России приключенческих романов, историческая книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси.

На данный момент релиз "Смуты" запланирован на 2024 год, однако не исключены переносы для дополнительной полировки. Игра создается в первую очередь для ПК, возможно позднее также доберется до консолей.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Кей Овальд

Удачи им. Жду больше чем Сталкер 2. :))

4
TAPAKAH222

Вы подписаны на 1112 игр...

-8
Кей Овальд TAPAKAH222

И?

-1
TAPAKAH222 Кей Овальд

Ну естественно, что ждёте. Если игры, которые вы не ждёте?..

0
Кей Овальд TAPAKAH222

Ещё примерно столько же.
Кстати, в стиме сейчас 33 тысячи игр.

-2
TAPAKAH222 Кей Овальд

Мда... жаль, что на PG, наверное, нельзя подписаться на такое же количество.))

0
TRADS80

Дык его же казнили. Финал игры ясен.

0
rwsia

Милославский польская фамилия, не очень для нижегородского боярина

0
TAPAKAH222
0
Дмитрий Дементье

ждет нас смута рэйсинг клаб, если вообще что то ждет

-1
Horrifing

"Литературная основа" - вот это звучит реально классно.

-2
TAPAKAH222

Это звучит как: "На основе реальных событий"; "Бережное отношение к первоисточникам".

-5
cuckold

По "сикретным документам" и с показаниями свидетелей.

3
Horrifing cuckold

Причем здесь документы? Просто не будет геев лесбиянок викингов на радужном корабле радостно размахивающих ледяными топорами. Не путайте литературную и документальную основу

1
Комментарий удален
Horrifing canismajorisvy

Спасибо уже играем)

0