Местом действия нового дополнения SnowRunner станет постсоветское пространство

В Epic Games Store вышло обновление 30.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности следующего 13-го сезона SnowRunner, местом действия будет абсолютно новый регион — Казахстан, Алматинская область, состоящая из одной карты под названием Жербайские карьеры. Также в игру добавят новую технику, внедорожник AAC-58DW и грузовик PLAD 450, для него будет доступна уникальная бортовая платформа с запасным колесом. Напоследок разработчики изменили дизайн автомобилей AWMG (бывшие автомобили Ford).
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об игре
SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.9 2 925 оценок
28.04.2020 PC
28.04.2020 PlayStation 4
28.04.2020 Xbox One
18.05.2021 Nintendo Switch
31.05.2022 PlayStation 5
31.05.2022 Xbox Series X
Официальный сайт: https://snowrunner-thegame.com/
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Focus Entertainment
8.9/10 Пользователи 2 925
9.5/10 Playground
89/100 Steam
81/100 Metacritic
4.2/100 Playstation
4/5 Xbox
Сиквел реалистичного симулятора вождения по бездорожью Spintires: MudRunner, который подарил игрокам улучшенный игровой процесс и ещё более продвинутую механику вождения.
Берите под своё управление мощные транспортные средства и преодолевайте экстремальные погодные условия, чтобы выполнить множество сложных контрактов и заданий. Вы можете расширять и настраивать свой парк техники с помощью улучшений и аксессуаров, таких как шноркель для преодоления ливневых потоков или шинные цепи для борьбы со снегом. Всего в вашем распоряжении есть 40 видов техники от таких брендов, как Ford, Chevrolet и Freightliner.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 7 / 8 / 10
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270 с 2 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270 с 2 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 7 / 8 / 10
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Они же вроде говорили что 12 сезон последний будет
Поддержка игры продлена ещё на год.
Что-то не густо: новых механик грузов нет, всего две новых машинки... Фантазия иссякла? Где Амур-2 или аналогичный регион???
Ага, здорово!