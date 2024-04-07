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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 2 925 оценок

Местом действия нового дополнения SnowRunner станет постсоветское пространство

Pavel Rally

В Epic Games Store вышло обновление 30.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности следующего 13-го сезона SnowRunner, местом действия будет абсолютно новый регион — Казахстан, Алматинская область, состоящая из одной карты под названием Жербайские карьеры. Также в игру добавят новую технику, внедорожник AAC-58DW и грузовик PLAD 450, для него будет доступна уникальная бортовая платформа с запасным колесом. Напоследок разработчики изменили дизайн автомобилей AWMG (бывшие автомобили Ford).

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Евгений Надеждин

Они же вроде говорили что 12 сезон последний будет

2
Pavel Rally

Поддержка игры продлена ещё на год.

0
Tisdare

Что-то не густо: новых механик грузов нет, всего две новых машинки... Фантазия иссякла? Где Амур-2 или аналогичный регион???

-1
1Serpal

Ага, здорово!

-1