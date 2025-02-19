Songs of Conquest выйдет на мобильных устройствах 13 марта

Фэнтезийная пошаговая стратегия Songs of Conquest получила официальную дату выхода на iOS и Android. Разработчик Lavapotion и издатель Coffee Stain объявили, что мобильная версия игры появится 13 марта.

Игра будет доступна для покупки за $11,99/£11,99. Несмотря на переход на мобильные устройства, это будет полный порт ПК-версии. По словам арт-директора Lavapotion Кристиана Кнутссона, команды разработчиков постарались сделать мобильную версию максимально удобной и захватывающей.

Songs of Conquest вышла в ранний доступ в мае 2022 года, а в мае 2024-го состоялся полноценный релиз на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.