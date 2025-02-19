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Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 191 оценка

Songs of Conquest выйдет на мобильных устройствах 13 марта

butcher69
Новости

Фэнтезийная пошаговая стратегия Songs of Conquest получила официальную дату выхода на iOS и Android. Разработчик Lavapotion и издатель Coffee Stain объявили, что мобильная версия игры появится 13 марта.

Игра будет доступна для покупки за $11,99/£11,99. Несмотря на переход на мобильные устройства, это будет полный порт ПК-версии. По словам арт-директора Lavapotion Кристиана Кнутссона, команды разработчиков постарались сделать мобильную версию максимально удобной и захватывающей.

Songs of Conquest вышла в ранний доступ в мае 2022 года, а в мае 2024-го состоялся полноценный релиз на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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