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Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 166 оценок

Создатели Songs of Conquest поделились подробностями дополнения Vanir

AceTheKing
Новости

Создатели стратегии Songs of Conquest выпустили дневник разработки, в котором поделились подробностями предстоящего дополнения "Vanir", которое добавит в игру новую фракцию.

Основой новой фракции станут Ваны — смелые люди с сурового востока, потомки бежавших от баронов крестьян. Они тесно связаны с Вилдрами, которые представляют из себя мистических существ: духов природы, троллей и болотных ведьм.

Раса будет состоять из 9 Вельдеров, каждый с уникальным дизайном в полный рост и подробными портретами, которые передают индивидуальность персонажей. Фракция будет обладать собственными биомами: лесами со мхом, камнями с рунами, грязью и снегом. По словам разработчиков, это позволит добавить характерных особенностей фракции в игру.

Разработчики напомнили, что юниты фракции так же будут обладать рядом уникальных особенностей:

Для Songs of Conquest анонсировано дополнение про Ванов

По словам разработчиков, они уже приступили к внутреннему тестированию дополнения. Точная дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Evialroot

Искренне хотел зарубиться в эту игру, но не смог из-за специфичного пиксельного арт-стиля и довольно топорной анимации во время боёв. Придётся ждать новых Героев 😩

3
AlexLex

Ну да Героев еще далеко, можно пока и в эту пошаговать)))
А она весьма не плоха.

0
Paramezan

надеюсь что новая фракция Vanir будет и правда обладать уникальными и интересными способностями. а не только на словах как обычно.

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