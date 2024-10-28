Создатели Songs of Conquest поделились подробностями дополнения Vanir

Создатели стратегии Songs of Conquest выпустили дневник разработки, в котором поделились подробностями предстоящего дополнения "Vanir", которое добавит в игру новую фракцию.

Основой новой фракции станут Ваны — смелые люди с сурового востока, потомки бежавших от баронов крестьян. Они тесно связаны с Вилдрами, которые представляют из себя мистических существ: духов природы, троллей и болотных ведьм.

Раса будет состоять из 9 Вельдеров, каждый с уникальным дизайном в полный рост и подробными портретами, которые передают индивидуальность персонажей. Фракция будет обладать собственными биомами: лесами со мхом, камнями с рунами, грязью и снегом. По словам разработчиков, это позволит добавить характерных особенностей фракции в игру.

Разработчики напомнили, что юниты фракции так же будут обладать рядом уникальных особенностей:

По словам разработчиков, они уже приступили к внутреннему тестированию дополнения. Точная дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.