S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили в VR

Прошла всего неделя с момента выхода долгожданного продолжения культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R., а игровое сообщество уже активно наполняет интернет модификациями различных уровней сложности и направленности. Среди этих модов можно найти не только попытки улучшить оптимизацию и вернуть систему A-Life, но и уникальные эксперименты, включая перенос шутера в формат виртуальной реальности.

Благодаря движку Unreal Engine 5 игра оказалась крайне гибкой для изменений. Уже через несколько дней после релиза энтузиасты смогли запустить S.T.A.L.K.E.R. 2 через VR-шлемы. После дополнительной доработки мод получил адаптированное управление и оптимизированное изображение для комфортной игры в VR.

Работа S.T.A.L.K.E.R. 2 в VR напоминает модификацию для ремейка Silent Hill 2, использующую аналогичные инструменты. Однако если для хоррора потребовался сторонний мод, то игра от GSC Game World функционирует напрямую через систему UEVR.

Основными проблемами на текущем этапе остаются долгая загрузка геометрии, вызванная особенностями движка, и слабая производительность в населённых пунктах. Несмотря на это, общее визуальное качество в VR-режиме оставляет приятное впечатление. Возможно, со временем энтузиасты или сами разработчики представят официальную поддержку VR.