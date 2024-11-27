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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 038 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили в VR

Gutsz
Новости

Прошла всего неделя с момента выхода долгожданного продолжения культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R., а игровое сообщество уже активно наполняет интернет модификациями различных уровней сложности и направленности. Среди этих модов можно найти не только попытки улучшить оптимизацию и вернуть систему A-Life, но и уникальные эксперименты, включая перенос шутера в формат виртуальной реальности.

Энтузиасты восстановили систему A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 с помощью специального мода

Благодаря движку Unreal Engine 5 игра оказалась крайне гибкой для изменений. Уже через несколько дней после релиза энтузиасты смогли запустить S.T.A.L.K.E.R. 2 через VR-шлемы. После дополнительной доработки мод получил адаптированное управление и оптимизированное изображение для комфортной игры в VR.

Работа S.T.A.L.K.E.R. 2 в VR напоминает модификацию для ремейка Silent Hill 2, использующую аналогичные инструменты. Однако если для хоррора потребовался сторонний мод, то игра от GSC Game World функционирует напрямую через систему UEVR.

Silent Hill 2 "Мод на поддержку VR"

Основными проблемами на текущем этапе остаются долгая загрузка геометрии, вызванная особенностями движка, и слабая производительность в населённых пунктах. Несмотря на это, общее визуальное качество в VR-режиме оставляет приятное впечатление. Возможно, со временем энтузиасты или сами разработчики представят официальную поддержку VR.

0
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ZAUSA

Очень нужный мод (нет).

6
Avel_N

Это было не очень сложно как я понял, учитывая что у анрила сейчас есть буквально вшитый в движок функционал VR, нужно было только поковыряться что бы его "вызвать" в конкретной игре.

5
My life is a game

Интересно, какого это провалиться под текстуры или что то дикое получить в vr)

2
Schong Di

Всё рывками, глаза в ахе будут от такого.

1
BadYager

Вы бы хоть сначала сделали НПС умными, чтобы они во время перестрелок не стояли в полный рост друг возле друга и не ходили туда-сюда как роботы, хоть бы что-нибудь говорили. А то складывается впечатление что это роботы, а не люди, да и интерес от таких пострелушек теряется. Нету того, родного, :"лови маслину, фраер", "обходи-обходи эту шелупонь", "убери валыну... нах.... быро!" В первых частей у них была логика, душа, не было впечатления что ты фигачишь тупоголовых болванчиков. Случайная встреча с бандитами бы раньше означало нестерпимую жопную боль для главного героя и множество попыток их выкосить, а если это группа военных, вообще хана.

Раньше даже было такое что ты не мог позволить себе лишнюю аптечку юзануть, помню когда споймал маслину на Свалке в начале игры я люто матюкался, было много бинтов, юзанул аптечку, единственную, как я благим матом крыл всё и вся, благо F5 F6 спасало ситуацию. А сейчас в нынешнем сталкере такое не прокатит) придётся минут 5 ждать загрузки, хз почему но оптимизацию не завезли, увы.

1
Костян Морозов

мдеее диссонанас лютый вызывает такой запуск, если в VR, то по нормальному, а нет, то он и нах не нужен

0
ilya6969

О дааа, эти моды на вр, какое это все , просто дно или днище, если играть в вр то в игры изначально деланые под вр

0
WannаCry

Мне было бы интереснее когда на него бы из под тешка напали 2 кровососа на градильнях :)

0