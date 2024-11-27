S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили в VR

Прошла всего неделя с момента выхода долгожданного продолжения культовой трилогии S.T.A.L.K.E.R., а игровое сообщество уже активно наполняет интернет модификациями различных уровней сложности и направленности. Среди этих модов можно найти не только попытки улучшить оптимизацию и вернуть систему A-Life, но и уникальные эксперименты, включая перенос шутера в формат виртуальной реальности.
Благодаря движку Unreal Engine 5 игра оказалась крайне гибкой для изменений. Уже через несколько дней после релиза энтузиасты смогли запустить S.T.A.L.K.E.R. 2 через VR-шлемы. После дополнительной доработки мод получил адаптированное управление и оптимизированное изображение для комфортной игры в VR.
Работа S.T.A.L.K.E.R. 2 в VR напоминает модификацию для ремейка Silent Hill 2, использующую аналогичные инструменты. Однако если для хоррора потребовался сторонний мод, то игра от GSC Game World функционирует напрямую через систему UEVR.
Основными проблемами на текущем этапе остаются долгая загрузка геометрии, вызванная особенностями движка, и слабая производительность в населённых пунктах. Несмотря на это, общее визуальное качество в VR-режиме оставляет приятное впечатление. Возможно, со временем энтузиасты или сами разработчики представят официальную поддержку VR.
Очень нужный мод (нет).
Это было не очень сложно как я понял, учитывая что у анрила сейчас есть буквально вшитый в движок функционал VR, нужно было только поковыряться что бы его "вызвать" в конкретной игре.
Интересно, какого это провалиться под текстуры или что то дикое получить в vr)
Всё рывками, глаза в ахе будут от такого.
Вы бы хоть сначала сделали НПС умными, чтобы они во время перестрелок не стояли в полный рост друг возле друга и не ходили туда-сюда как роботы, хоть бы что-нибудь говорили. А то складывается впечатление что это роботы, а не люди, да и интерес от таких пострелушек теряется. Нету того, родного, :"лови маслину, фраер", "обходи-обходи эту шелупонь", "убери валыну... нах.... быро!" В первых частей у них была логика, душа, не было впечатления что ты фигачишь тупоголовых болванчиков. Случайная встреча с бандитами бы раньше означало нестерпимую жопную боль для главного героя и множество попыток их выкосить, а если это группа военных, вообще хана.
Раньше даже было такое что ты не мог позволить себе лишнюю аптечку юзануть, помню когда споймал маслину на Свалке в начале игры я люто матюкался, было много бинтов, юзанул аптечку, единственную, как я благим матом крыл всё и вся, благо F5 F6 спасало ситуацию. А сейчас в нынешнем сталкере такое не прокатит) придётся минут 5 ждать загрузки, хз почему но оптимизацию не завезли, увы.
мдеее диссонанас лютый вызывает такой запуск, если в VR, то по нормальному, а нет, то он и нах не нужен
О дааа, эти моды на вр, какое это все , просто дно или днище, если играть в вр то в игры изначально деланые под вр
Мне было бы интереснее когда на него бы из под тешка напали 2 кровососа на градильнях :)