Авторы Star Wars Jedi Survivor сообщили о свежем обновлении для ПК и консолей

Сегодня компания Respawn Entertainment выпустила шестое обновление для игры Star Wars Jedi: Survivor на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X | S, в результате чего игра получила версию под номером 1.000.0008. Обновление доступно для загрузки уже сейчас и занимает 1,012 ГБ.
С полным набором патч-нот можно ознакомиться по вот здесь, но перед нами список исправлений для различных мелких проблем, таких как сбои, проблемы с респауном и обновления карт. Предположительно, исправлены "различные" проблемы со сбоями, обновлен фоторежим, а охотники за головами теперь должны спауниться правильно.
По словам разработчика, в дальнейшем планируется еще больше обновлений. "Мы благодарим вас за постоянную поддержку, поскольку мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить ваши впечатления от игры Star Wars Jedi: Survivor. Мы продолжим сообщать о сроках выхода будущих патчей, как только они станут доступны".
Несмотря на все технические проблемы, группа фанатов уже выпустила текстовую локализацию. А студия GamesVoice занимается полной русской озвучкой и уже собрала приличную сумму.
За месяц выпустили вот это
Fix for bounty icons remaining on screen
Fix for holomap not opening correctly
Crash fixes and stability improvements for PlayStation 5 and Xbox Series X|S
1 человек работает над игрой, иногда. Иконки починил, карту, которую сами же и сломали, и консольщикам стабильности добавил. С таким отношением только торрент.
Да нормально сейчас идёт. На 4090 в 4к без ртх с фср на качество 120-160 ФПС, с ртх 100-120 с просадками до 80. На старте говорят значительно хуже было
Не имеет значения, сколько кадров игра выдаёт в среднем, если со стабильностью выдачи кадров всё плохо. Хоть 120fps, хоть 240fps - пока игра статтерит каждые 10 метров и имеет кучу нескомпелированных шейдеров, это не имеет значения. Им с релиза кричат об этих проблемах, а эти клоуны уже больше 3 месяцев иконки чинят.
Русификатор не слетает от TeamRIG?
Подвезли больше лагов и тормозов?
Я вон пол игры прошёл и забросил. Сначала вернулся в DooM Eternal, а теперь ещё Dead Island 2 прохожу. Чет не идёт вообще никак, а тут ещё и патчи какие-то выходят))) UPD. Только что запустил EA app и никакого патча там нет. Сразу игра стартовала.
Ребята вот честно скажу. Поиграть хочется. Первая часть оч зашла. Жду патча хорошего а его нет и нет.
У меня этот патч решил перелопатить все файлы игры, качает 116Гб.