Авторы Star Wars Jedi Survivor сообщили о свежем обновлении для ПК и консолей ©

Сегодня компания Respawn Entertainment выпустила шестое обновление для игры Star Wars Jedi: Survivor на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X | S, в результате чего игра получила версию под номером 1.000.0008. Обновление доступно для загрузки уже сейчас и занимает 1,012 ГБ.

С полным набором патч-нот можно ознакомиться по вот здесь, но перед нами список исправлений для различных мелких проблем, таких как сбои, проблемы с респауном и обновления карт. Предположительно, исправлены "различные" проблемы со сбоями, обновлен фоторежим, а охотники за головами теперь должны спауниться правильно.

По словам разработчика, в дальнейшем планируется еще больше обновлений. "Мы благодарим вас за постоянную поддержку, поскольку мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить ваши впечатления от игры Star Wars Jedi: Survivor. Мы продолжим сообщать о сроках выхода будущих патчей, как только они станут доступны".

Несмотря на все технические проблемы, группа фанатов уже выпустила текстовую локализацию. А студия GamesVoice занимается полной русской озвучкой и уже собрала приличную сумму.