Состоялся релиз Starfield..

Сегодня состоялся общемировой релиз игры Starfield от компании Bethesda. Игра была доступна в раннем доступе с 1 сентября для всех купивших Премиум-издание, теперь состоялся релиз для людей купивших Стандартное издание, в том числе владельцев Gamepass-версий.
Игра получила хорошие отзывы критиков и игроков: средний балл игры на Opencritic и Metacritic составляет 88 баллов. В Steam у игры очень положительные отзывы, 88% обзоров положительные. На данный момент пиковый онлайн у игры составляет 250 тысяч игроков.
Действие игры происходит в 2330 году. Главный герой является представителем группы исследователей космоса «Созвездие», которая задаётся вопросом о происхождении человечества и их секретов.
Читаем отзывы:
Отрицательные - подробная критика как и почему игра плохая
Положительные - повторение рекламных лозунгов, признание что игра ерунда, но раз нравится то палец вверх, пространные не имеющие отношения к игре полотна текста, откровенная ложь про не игравших игру но ставящих отрицательный отзыв, даже если у тех наиграно больше, мантры про "игра раскроется через n часов", "вы не так играете"
В общем-то, типичные отзывы в Стим
я помню таже фигня была у киберпанка типа у вас компы фиговые,и тоже что вы это играете не как киберпанк шлаковые игры
Типичный "конструктивный" отзыв. И даже те отрицательные что действительно хотяб поиграли в игру и то недалеко ушли. Блин вспомнить все провальные релизы, даже там народ находил плюсы, тут же просто хейт ради хейта. Остальные либо чисто оптимизации касаются либо наиграли чуть больше данного индивида
А вот положительные кроме рофельных, действительно расписывают по существу плюсы и минусы проекта.
Короче остальным приятной игры, а вы и дальше сидите обсирайтесь!
Потому что система оценок в Steam хрень. Мне все время хочется оценить на что-то усредненное.
Скажите данному телу ! что в играх в прямом сюжет уже з******ет коротко говоря !
поколение уже в VR идет не то что бы бегать в границах .... вот вопрос еще данному комментатору !!! а какого хера ты маин тогда не разрабатываешь на ракетах и тд и тп??? ( ЧТО БЫ БЫЛО ОВЕР П****Ц ) ???? Где я чет б***ь не вижу !!!
нахера высирать комментарий к игре? если ну сука вот просто сделали тем кому зайдет ! всем не угадишь
Обычная игра от беседки. Ни больше, ни меньше. Кому нравятся игры этих разрабов, тому зайдет. Кто ожидал революцию в жанре или прорыва по сравнению с другими играми беседки, тот будет разочарован. Я ждал обычную игру от беседки, ее и получил. Геймплейно игра морально устарела лет на 10-15. Те же загрузки можно было бы сделать иначе, замаскировав их анимациями. Космоса нет как такового, а жаль. Такой пласт возможного геймплея упущен. Планеты скучны, интерьеры однообразны. Плохая ли при этом игра? Нет, это не провал, но и не шедевр. Просто крепкий середнячок
Ты рофлишь чтоли? Ты хоть в игру то играл вообще?
Там именно так и сделано, что идет анимация взлета, анимация посадки, катсцена пристыковки и так далее. Все это сделано именно вместо загрузок. Как таковых незамаскированных загрузок в игре вообще минимум, а те что есть длятся может секунды 4 от силы и это на обычном SATA SSD.
Ты бы знал, если бы сам играл...
Весь этот рофл с загрузками придумал какой-то умственно-отсталый клоун, а все остальные как овцы стадные подхватили и начали форсить.
Я блин 20 часов уже наиграл в игру, причем на компе собранном в 2014 году и про эти ваши загрузки узнал только с игровых сайтов.
Ну тут про загрузки спор конечно, а по факту да, это катсцены замаскированные под загрузки. В ноу ман скай м то конеш космос чувствуется, а тут какбэ вроде в космосе и тут же вроде в одной плоскости крутишься
Та же фигня, комп конечно чуток новее, но про загрузки вообще не парюсь.
Ну, игру вроде как расхваливали, я не следили за новостями. Видимо много чего напридумывали и вышло не то, что хотели. Вот и хейтят, даде по такой мелочи. Я не ожидал от беседки чего-то вау. Ну игра да и игра, не хуже не лучше многих других.
Какой ты нежный мальчик, Томми! Ты посмотри, как делают в 20-х годах 21 века загрузки уровней: через бутылочное горлышко, не прерывая игру. Беседка так не может, т.к. движок устаревший со времен Морровинда. Именно из-за этого в играх беседки нет наземного транспорта: они пробовали - подгрузка ячеек мира с внезапным появлением объектов на глазах у игрока вгоняла Тодда в ужас. Разрабов насчет загрузок пинают не из-за наличия или присутствия анимированных экранов во время загрузки, а за количество этих загрузок на элементарные действия. Но тут опять же все упирается в старый движок. К чести разрабов - сделали возможным быстрого путешествия из пещеры или иной другой закрытой локации.
Ох уж эти анимации при открытии двери с загрузкой
Игра на 7/10
Не игра года, но и не провал. Играть можно. Выйдет пару патчей, пару ДЛС и все будут играть.
Как было с Скайрим. Вот его любят, за то же самое, за что не любят Старфилд ахахаха
Такая же пустая игра, с кучей багов и не оптимизированная на релизе, с скучными миссиями, ни какакой ролевой системе. Но Скайрим топ, а старфилд уже нет) Ахаха
90% людей, которые пишут, что "скайрим топ" просто стебутся над дурачками, что его скупают и превозносят во что-то гениальное, а такие как ты до сих пор этого не осознали
Скайрим я вообще не понимаю за что хвалят, игра ужасна в своей бессмысленности и убогости боевой системы.
Секрет в том, что люди любят больше фентези, чем фантастику.
Нужно срочно вводить в игру персонажа с простреленным коленом))
Случился шедевр года, не обляпайтесь) игра не г@вно, просто посредственна для амбициозной игры Тода и флагмана майков
сочувстую тем кто потратил бабки на эту парашу
Я вот сейчас ночью поиграл через геймпасс на хбокс х, это конечно ребята обман жуткий со стороны беседки. Оптимизон отвратительный, просадка фпс, никакой плавности нет от слова совсем. Реально фолыч 4 в космосе. На халяву побегать ещё куда ни шло конечно, но за фуллпрайс это просто свинство, это такое же на…лово как с no man sky на выходе
Причём ещё какой фуллпрайс)
Привыкай, к сожалению это сейчас норма! А всё из за того что большинство, ну или половина берет предзаказы игр....
Ну так-то заслуженно, если б не совсем уж шакальная оптимизация и отсутствие русского языка. Надеюсь, эти проблемы поправят. А так, получил от игры именно то, что ожидал. Квестов реально много, исследовать мир очень интересно, все фишки из F4 авторы перекочевали и улучшили кратно. В одном лишь конструкторе кораблей можно застрять на много часов! Игра раскрывается не сразу, сначала были смешанные чувства, но потом затянула с головой
Чет я не пойму, ресурсы пишут, что мол игра пушка и игроки в восторге, а игроки на всех ресурсах пишут что игра помои. Ну даже самые вроде как восторженные фанаты отзываются крайне сдержанно.
Типа игра хорошая, но есть то се пятое десятое и если не обращать на это все внимания, то игра норм)
И это самые лучшие отзывы.
Я так понимаю шедевром никаким даже и близко не пахнет, посредственная игра. Как и ожидалось)
да это фаллаут в космосе из 2010 года прямиком
Состоялся релиз Starfield
Не понимаю как у неё отзывы могут быть "ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ".
Через зеленый лаунчер уже можно играть?
с 1го сентября можно было играть так-то
скорее всего имелось ввиду приложение XBOX для PC
Спасибо, 1 сентября глянули, подумал, что по видео игру не оценить, но увы, при личном знакомстве впечатления оказались даже хуже, ге понимаю, много чего не реализовали, почему многие довольны и считают, что все обещания выполнены, это весьма странно. Такой релиз плевок в сторону игроков, все те же косяки, особенно с физикой, остались и в новой игре. Релиз надо было переносить на 2024 минимум, а в идеале, делать игру на новом движке. Ждём патчи и надеемся на моды.
Самое смешное, что даже пираты раньше всех играют, а обладатели стандартной версии сейчас только имеют возможность запустить игру. Нагнули игроков по полной программе, вот такая благодарность от разработчиков
Пародия на немужицкое небо
Херовая пародия.
Игра века (нет)
20-го века.
Состоялся релиз Starfield..
Неа.Бесезда создаёт тупо основы игры для мододелов а мододелы пытаются сделать уже саму игру для людей.Когда например вышел убогий Фолыч76 я подумал ну лан фих с ним может это какой то промежуточный вариант поднять денег для какого то грядущего стоящего проекта...А оказалось Бесезда просто забила на свою аудиторию.Starfield это очередной плевок в лицо геймерам он даже как основа игры выглядит как ляп-тяп по всем составляющим !
Которая задаётся вопросом о происхождении человечества и их секретов.
Не, ну тогда понятно. С такой темой сюжет никак не вытянешь. Что ожидать от сообщества людей, которые даже дарвинскую теорию отрицают. В Старфилд два будут искать плоские планеты)
Патч то что-то поправил или нет? Кто уже пробовал? Оптимизона подкинули хоть немного?
Не было никаких патчей) можешь спать спокойно)
Эта же версия просто стала доступной для остальных и все что-ли?))
Ну да )))
Игруля вполне заслуживает загрузки с торрента. Покупки - нет.
Худшее калище тысячелетия, настолько тупой, что пробил дно игропрома во всех показателях. На планете Гагарина просто лютый фуршемегудульмембек по зависаниям. Расстрелять с воздушки всех причастных к разработке. кал/10.
Ждём TES 6!
Возможно, Т.Говард смотрел-смотрел на все те сотни тысяч тонн модов к Скайриму/Фоллауту и прочим НьюВегасам/Обливионам да и решил (для себя): а выпущу-ка я конструктор -- всё равно игру перелопатят/перероют каждый на свой вкус.. Зачем тратиться (сверхмеры) на продукт полировать_его_прилизывать, всё равно перекроят..
Но вот 100$ платить за то, что 1-го сентября вышло -- это, знаете ли, жесть. Смотреть ежеминутно_через каждые сто метров на загрузочный экран, на тупейший ИИ (тот же робот-напарник WAS-я), на невменяемый интерфейс.. Это развод (на бабки), ящитаю.. ))
Ля кто уже зашёл чё пофиксил патчем то?
Тоже интересно) хотя бы оптимизон подтянули бы.
Так патч почему то не вышел ещё..
Пройдет столько же лет прежде чем она станет как нум скай или как там, тоже ее ругали за все, щас вроде более не менее стала тем чем ее обещали на релизе.
Наконец-то можно переезжать с пиратки в стим, давно уже был куплен предзаказ. Игра отличная, очень нравится. Количество игроков уже превысило 2 млн по данным PlayTracker + 87% очень положительных в стиме.
Сейчас у мамкиных критиков окажется, что кучи пустых планет и аванпостов под копирку это в принципе даже неплохо, рпг-система уровня ниже киберпанка вполне тоже норм, анимации диалогов с Обливиона и тонны экранов загрузки на каждый шаг это "художественный стиль", а "свадьба" гг на которой присутствуют 3 человека на берегу пустынного пляжа это вполне себе кинематографично в 2023 году.
Это же типичная игра беседки на их же древнем движке. Удивлены?
Не
Но в итоге мамкиным критиком стал ты ахахаха
Ну и что. Сейчас у половины недовольных спросить, во что помимо Старфилда они играют, и выяснится что там Контра, Тарков, Фортнайт и другой разнообразный треш с геймплеем уровня каменного века. Но когда им предлагают кривую, но все же игру с амбициями, они вертят носом
а че вы хотели сначала вышел киберпанк шлак потом хогвартс тоже шлак теперь скайрим в космосе тоже шлак но некоторым эти игры заходят
Никакая игра не может понравиться абсолютно всем, и уж тем более быть идеальной.. Подумайте об этом, когда решите снова критиковать
игру нельзя хвалить! Ты что!!!111адынадын Тебе понравился игра? Ты чтооо так низя!
Только обсирать!
С Киберпанком была такая же дичь. Столько работы, стараний, и в итоге великолепная игра. Но на выходе было принято ее ругать, вообще всем и везде. Вот и со Старфилдом та же история, но пройдет время, и каждый из присутствующих пройдет его вдоль и поперек
теперь нельзя критиковать? вы из этих что ли - биомусорных набранных ради повесточки "людей", которые называют всех токсиками, кто смеет не соглашаться с их калом?
Киберпук стал великолепной игрой , что ? ЛОЛ
отлично, число бетатестеров растет :)) правда я уже часов 50 наиграл к их "релизу" благодаря торрентам, но не буду людей расстраивать
Положительные отзывы? Ну уже 82, и надо бы внести свой вклад по снижению.
Нужно срочно обосрать игру. Запомни, сынок. Если ты не можешь это сожрать или вые.. ать, надо на это наср...ть или нас..ть!
Играть необязательно. Просто обсри.
P.S все выхи собирали команду переводчиков для улучшенного перевода этой потрясающей игры.
Вперед, мамкины пирожочки. Не меньше 100 минусов этому посту.
а зачем обсирать ее) это просто игра из 2010 года, а не как они говорили супер пупер игра, хорошая старая игра которая почему то вышла в 23 году)
никому ты на хрен не нужен, минуса тебе еще ставить,
Поздравляю Bethesda с очередной успешной игрой!
помню, меня тут минусили за то, что я предсказывал, что игра выйдет неоптимизированной, с посредственным геймплеем, вcpaтым сюжетом, где из всех обещанных планет будет парочка доступны и то не полностью/будут полупустыми, где не будет нормального перемещения в космосе и тп
и вот это оказалось правдой, и многие прозрели на "игру".
а ещё оказывается, тут есть загрузки, когда входишь в дома. найс ААА гейминг в 2023
No Mans Sky на 100 голов выше во всём
Ну, бояре известные любители навернуть овнеца. Только в СНГ, похоже, адекваты остались.
да не, тут много хомяков, что скупят его
АХАХАХАХ...петросян это ты?
игрушка уже стала культовой. рад что бесезда в очередной раз доказала, что она делает продукт высочайшей пробы, еще и в огромном проработанном мире. да, есть баги, но их пофиксят за месяц. с трешом типа киберпака или бг3, которая 10 лет в раннем доступе была не сравнить
следующая остановка - рокстар с гта6, только они могут лучше
Посмеялся
Ждем когда постоянные загрузки пофиксят, тогда вообще заживем)
это даже не жирно, это сально.
этого не будет
Культовой, культ любителей играть в одно и тоже из года в год, в разных декорациях, только теперь с постоянными загрузками и тормозами. С BG3 не сравнить точно, для larian это оскорбительно.