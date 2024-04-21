Ева уничтожает врагов в мгновение ока в новом трейлере Stellar Blade

Маркетинговая машина Stellar Blade работает полным ходом. Не проходит и дня, чтобы в сети не появлялась новая информация или трейлер к игре от корейской студии Shift Up. Недавно мы могли полюбоваться игрой на японском языке, а теперь игра обзавелась динамичным трейлером, в котором показаны навыки главной героини.
Ролик не самый длинный - он длится всего 40 секунд, но надо признать, что он очень динамичный. В нем Ева уничтожает одного врага за другим со смертельной точностью и силой, демонстрируя при этом свои боевые навыки.
До релиза Stellar Blade остается меньше недели, и как можно заметить, в Sony серьезно подошли к продвижению своего грядущего эксклюзива для PS5. В сети появляется все больше трейлеров, а интерес к игре уже превзошел ожидания самих разработчиков.
Первые обзоры Stellar Blade появятся 24 апреля, а сама игра выйдет 26 апреля 2024 года. Так что теперь остается только немного подождать и узнать, действительно ли игра станет следующим хитом в портфолио Sony.
кто следит активно? обсосную челку можно убрать будет?