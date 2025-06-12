На PC состоялся релиз экшена Stellar Blade

В Steam и Epic Games Store состоялся официальный релиз Stellar Blade — кинематографичного экшена от южнокорейской студии Shift Up. Игра, ранее эксклюзивно доступная только на PlayStation 5, наконец вышла на PC, порадовав поклонников жанра улучшенной графикой, поддержкой высоких разрешений и высокой частоты кадров.
Что ждёт игроков в Stellar Blade?
- Захватывающий сюжет: История Евы, воина, сражающегося за выживание человечества против инопланетной угрозы.
- Динамичные бои: Глубокая боевая система с комбо, уклонениями и мощными спецприёмами.
- Визуальная роскошь: Детализированные локации и персонажи, созданные под руководством Ким Хён Тэ (известного по Destiny Child и Nikke).
- Оптимизация под PC: Поддержка 4K, ультрашироких мониторов и технологии DLSS/FSR для плавного геймплея.
Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.
наконец-то пираты не получат бесплатно продукт от сони. платите или проходите мимо, епта)
p/s а я еще на пс5 поиграл)
мы его получим за 100 руб(офлайн активация)вот проблема...ха-ха
Ахах а правда. И пофиг на денуво.
Пошёл играть, все кто дождался приятной игры.
Ну и как с оптимизацией? Есть отличия от демки? Если конечно вы пробовали демку.
Кал да еще и оверпрайснутый
Эджи-подросток начирикал своё сообщение короткими толстенькими пальчиками, дабы сойти за взрослого циника.
Но он не учёл, что слово "кал" пишется с одной "л".
Тем самым он прекрасно дал понять окружающим, что единственный кал - это тот, который предательски стекает по его штанине, когда глупенький школолаз просыпается на физике от крика марьванны.
кал
это игра для уродов и для превращения в уродов
От чего такой НИГАтив исходит от вас? Интересно узнать ваше мнение на этот счёт.
Он уже поиграл.
Но эфект не на всех распостраняется)
Минусы будут? Причина тряски? Зачем ты порвалась?
пошло поехало
Всех вас поздравляю с этим днем:)
Всех с праздником👍🍻 День гейминга, с ультра графонием и отличным оптимизоном в одной из лучших игр года🤗 // Nvidia Power
Ясно, шиза перманентная // Данила Мудров
// Nvidia Power
Погнали!
ну погнали!
Инфа для РФки, кому очень очень очень хочется, цена вопроса 10к деревянных, ВКплэй эт, не реклама, партнёром выступает Бука(купил, активировал ключ, ставлю)
З.Ы: не вижу смысла брать издание меньше чем кАмплит, так как ДЛС из РФ не скачаешь-_-
Чего? Я за 4700 полное издание купил, какие 10к деревянных?
Идиот. Зачем так переплачивать?!
Короче эти питухи нае***** длс с ники стоит 350 лир Бесплатное в Опе оно у них бесплатное я так и думала что Развод Мудаки
А кто говорил что оно будет бесплатное?
Оно бесплатное если ты покупал фулл версию