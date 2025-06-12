На PC состоялся релиз экшена Stellar Blade

В Steam и Epic Games Store состоялся официальный релиз Stellar Blade — кинематографичного экшена от южнокорейской студии Shift Up. Игра, ранее эксклюзивно доступная только на PlayStation 5, наконец вышла на PC, порадовав поклонников жанра улучшенной графикой, поддержкой высоких разрешений и высокой частоты кадров.



Что ждёт игроков в Stellar Blade?

Захватывающий сюжет : История Евы, воина, сражающегося за выживание человечества против инопланетной угрозы.

: История Евы, воина, сражающегося за выживание человечества против инопланетной угрозы. Динамичные бои : Глубокая боевая система с комбо, уклонениями и мощными спецприёмами.

: Глубокая боевая система с комбо, уклонениями и мощными спецприёмами. Визуальная роскошь : Детализированные локации и персонажи, созданные под руководством Ким Хён Тэ (известного по Destiny Child и Nikke).

: Детализированные локации и персонажи, созданные под руководством Ким Хён Тэ (известного по Destiny Child и Nikke). Оптимизация под PC: Поддержка 4K, ультрашироких мониторов и технологии DLSS/FSR для плавного геймплея.

Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.