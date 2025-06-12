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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 867 оценок

На PC состоялся релиз экшена Stellar Blade

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В Steam и Epic Games Store состоялся официальный релиз Stellar Blade — кинематографичного экшена от южнокорейской студии Shift Up. Игра, ранее эксклюзивно доступная только на PlayStation 5, наконец вышла на PC, порадовав поклонников жанра улучшенной графикой, поддержкой высоких разрешений и высокой частоты кадров.

Что ждёт игроков в Stellar Blade?

  • Захватывающий сюжет: История Евы, воина, сражающегося за выживание человечества против инопланетной угрозы.
  • Динамичные бои: Глубокая боевая система с комбо, уклонениями и мощными спецприёмами.
  • Визуальная роскошь: Детализированные локации и персонажи, созданные под руководством Ким Хён Тэ (известного по Destiny Child и Nikke).
  • Оптимизация под PC: Поддержка 4K, ультрашироких мониторов и технологии DLSS/FSR для плавного геймплея.

Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.

47
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Лидер Пук

наконец-то пираты не получат бесплатно продукт от сони. платите или проходите мимо, епта)

p/s а я еще на пс5 поиграл)

38
olegan34

мы его получим за 100 руб(офлайн активация)вот проблема...ха-ха

20
Din Printer olegan34

Ахах а правда. И пофиг на денуво.

5
Человек-Анекдот
23
saa0891

Пошёл играть, все кто дождался приятной игры.

19
SelecCioner
7
vidyssss
3
Ди Гы

Ну и как с оптимизацией? Есть отличия от демки? Если конечно вы пробовали демку.

1
Madiark

Кал да еще и оверпрайснутый

18
CounterShade

Эджи-подросток начирикал своё сообщение короткими толстенькими пальчиками, дабы сойти за взрослого циника.
Но он не учёл, что слово "кал" пишется с одной "л".
Тем самым он прекрасно дал понять окружающим, что единственный кал - это тот, который предательски стекает по его штанине, когда глупенький школолаз просыпается на физике от крика марьванны.

4
Madiark CounterShade

кал

1
Serg Zudoff

это игра для уродов и для превращения в уродов

13
Ди Гы

От чего такой НИГАтив исходит от вас? Интересно узнать ваше мнение на этот счёт.

2
kedmaker Ди Гы

Он уже поиграл.
Но эфект не на всех распостраняется)

1
CounterShade
это игра для уродов и для превращения в уродов

Минусы будут? Причина тряски? Зачем ты порвалась?

1
Святослав Сапега

пошло поехало

11
Stalker608

Всех вас поздравляю с этим днем:)

9
Пользователь ВКонтакте

Всех с праздником👍🍻 День гейминга, с ультра графонием и отличным оптимизоном в одной из лучших игр года🤗 // Nvidia Power

8
Пользователь ВКонтакте

Ясно, шиза перманентная // Данила Мудров

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Nvidia Power

2
Константин335

Погнали!

5
Snake Snaake Snaaaaaake

ну погнали!

3
Braini Shy

Инфа для РФки, кому очень очень очень хочется, цена вопроса 10к деревянных, ВКплэй эт, не реклама, партнёром выступает Бука(купил, активировал ключ, ставлю)

З.Ы: не вижу смысла брать издание меньше чем кАмплит, так как ДЛС из РФ не скачаешь-_-

5
Константин335

Чего? Я за 4700 полное издание купил, какие 10к деревянных?

5
Velikiy1000

Идиот. Зачем так переплачивать?!

1
Анна Кранцове

Короче эти питухи нае***** длс с ники стоит 350 лир Бесплатное в Опе оно у них бесплатное я так и думала что Развод Мудаки

2
Константин335

А кто говорил что оно будет бесплатное?

SelecCioner

Оно бесплатное если ты покупал фулл версию

1
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