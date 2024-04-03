Новый тизер Stellar Blade посвящён главной героине Еве и её целям

После запланированного запуска бесплатной демо-версии Stellar Blade компания Shift Up выпустила новый трейлер приключенческого боевика. Он короткий, но фокусируется на главной героине Еве, а ее союзник Адам задается вопросом, что она будет делать после победы над Альфой Найтибой.
Для тех, кто не следит за этим, Найтиба — загадочный инопланетный враг, который вторгся на Землю и оставил ее в руинах. Задача Евы, члена Воздушно-десантного отряда, уничтожить их и помочь человечеству. Все меняется, когда ее десантная капсула терпит крушение и многие члены ее отряда погибают, но это всего лишь один шаг в гораздо более длинном путешествии по полуоткрытому миру.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PS5. В бесплатной демо-версии представлены начальные разделы с переносом данных сохранения в игру. Хотя бой может быть сложным, особенно с учетом парирования и уклонений за доли секунды, Shift Up обещает функции поддержки, которые облегчат задачу.
Красивый ролик.