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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 016 оценок

Вышла фигурка Евы из Stellar Blade от Hyperspace Studio

Simple Jack
Новости

StellarBlade – компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная южнокорейской студией Shift Up. Фигурка главной героини именно этой игры вышла сегодня от Hyperspace Studio.

Ева, по сюжету игры сражающаяся с монстрами-«биотивами» с помощью холодного оружия, будет представлена в масштабе 1/4 и иметь размер в 57 сантиметров.

Важно отметить, что тираж будет ограниченным: всего в продажу поступит 188 фигурок. Предполагаемая дата релиза: 1 квартал 2025 года.

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