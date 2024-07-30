Вышла фигурка Евы из Stellar Blade от Hyperspace Studio

StellarBlade – компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная южнокорейской студией Shift Up. Фигурка главной героини именно этой игры вышла сегодня от Hyperspace Studio.

Ева, по сюжету игры сражающаяся с монстрами-«биотивами» с помощью холодного оружия, будет представлена в масштабе 1/4 и иметь размер в 57 сантиметров.

Важно отметить, что тираж будет ограниченным: всего в продажу поступит 188 фигурок. Предполагаемая дата релиза: 1 квартал 2025 года.