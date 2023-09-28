Стали известные графические режимы на консолях хоррора Stray Souls ©

Через месяц состоится выход Stray Souls, хоррора на UE5, вдохновлённого Silent Hill и Resident Evil. Поэтому студии Jukai решила обнородовать графические пресеты версий этого мрачного приключения для PlayStation и Xbox.

В новом сообщении, опубликованном Jukai Studio в Twitter/X, разработчики представили информацию о графических пресетах Stray Souls на консолях PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox из семейства Xbox Series:

PlayStation 4 — 1080p, 30 кадров в секунду

Xbox One — 1080p, 30 кадров в секунду

Xbox Series S — 1440p, 60 кадров в секунду

PlayStation 5 — 4K, 60 кадров в секунду

Xbox Series X — 4K, 60 кадров в секунду

Что касается игрового процесса, студия Jukai описывает игру как хоррор на выживание с упрощенной боевой системой, чередуя сражения с монстрами, наводняющими Аспен-Фолс, и решая многочисленные головоломки, связанные с окружающей средой. Музыку для Stray Souls написал Акира Ямаока, композитор, создавший оригинальный саундтрек к Silent Hill.

Запуск Stray Souls запланирован на 31 октября как на ПК, так и на консолях PlayStation и Xbox.