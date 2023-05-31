Subverse 26.03.2021
7.8 806 оценок

Новый дневник разработки Subverse

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Procy_on
Новости

Разработчики из Studio FOW Interactive выпустили 24-й дневник разработки Subverse. В нем создатели поделились информацией о том, над чем сейчас работает студия. Вот основные моменты:

  • Продолжается разработка следующей части сюжета, а также базовых систем, нуждающихся в капитальном ремонте.
  • Новый пользовательский интерфейс
  • Создано 10 кинематографических сцен для истории Блайт.
  • Тестировщики должны получить финальную сборку Блайт в начале июня. Объявление о графике выпуска будет после завершения тестирования.
  • Ведется работа над квестовыми сценами преданности Килли и Охотницы.
  • Завершается работа над последней из сцен для Kickstarter Spacewhale. Она включает в себя BJ-сцену DEMI с Mantic.
  • Ведется работа над масштабными сексуальными сценами.
  • Завершено создание некоторых новых миссий Grid Combat. По большей части это стандартные боевые миссии с уникальным способом повествования. Пока эти миссии проходят первоначальное тестирование, на очереди - создание аномалий для следующей партии открывающихся солнечных систем, а затем интеграция сцен PANDORA.
  • Звуковой дизайн старых сцен будет приведен в соответствие с новыми.
  • Новые киберсексуальные игрушки для некоторых сцен, включая очень особенный "реквизит", который пока держится в секрете.
  • В целом, проект набирает хорошую форму как с точки зрения содержания, так и с точки зрения наличия возможностей для разработки, чтобы реализовать все планы, пожелания пользователей и, возможно, даже большего.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Huntress_2BSEX

Селестина супер секси..очень жду...

6
SOLUS5678

Селестина топ вайфу

2
Cidorovitch

Ждём, ждём!!

0
жмё

гг должен нагнуть селестину и ерарка !

0