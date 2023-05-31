Новый дневник разработки Subverse

Разработчики из Studio FOW Interactive выпустили 24-й дневник разработки Subverse. В нем создатели поделились информацией о том, над чем сейчас работает студия. Вот основные моменты:
- Продолжается разработка следующей части сюжета, а также базовых систем, нуждающихся в капитальном ремонте.
- Новый пользовательский интерфейс
- Создано 10 кинематографических сцен для истории Блайт.
- Тестировщики должны получить финальную сборку Блайт в начале июня. Объявление о графике выпуска будет после завершения тестирования.
- Ведется работа над квестовыми сценами преданности Килли и Охотницы.
- Завершается работа над последней из сцен для Kickstarter Spacewhale. Она включает в себя BJ-сцену DEMI с Mantic.
- Ведется работа над масштабными сексуальными сценами.
- Завершено создание некоторых новых миссий Grid Combat. По большей части это стандартные боевые миссии с уникальным способом повествования. Пока эти миссии проходят первоначальное тестирование, на очереди - создание аномалий для следующей партии открывающихся солнечных систем, а затем интеграция сцен PANDORA.
- Звуковой дизайн старых сцен будет приведен в соответствие с новыми.
- Новые киберсексуальные игрушки для некоторых сцен, включая очень особенный "реквизит", который пока держится в секрете.
- В целом, проект набирает хорошую форму как с точки зрения содержания, так и с точки зрения наличия возможностей для разработки, чтобы реализовать все планы, пожелания пользователей и, возможно, даже большего.
Селестина супер секси..очень жду...
Селестина топ вайфу
Ждём, ждём!!
гг должен нагнуть селестину и ерарка !