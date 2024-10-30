Bandai Namco представила геймплейный трейлер Tales of Graces f Remastered

Издательство Bandai Namco и разработчик TOSE представили новый трейлер к игре Tales of Graces f Remastered и сообщили, что цифровые предзаказы уже доступны на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Релиз запланирован на 17 января 2025 года.

Игрокам предлагаются два издания: стандартное ($39,99) с бонусами за предзаказ и Deluxe ($59,99), включающее артбук, саундтрек и дополнительный контент, такой как Battle Background Music Pack и набор для быстрого роста персонажей. В обеих версиях также доступны бонусные предметы: гели и зелья для восстановления.

Tales of Graces f Remastered переносит игроков в фэнтезийный мир Эфинея. История сосредоточена на трех детях: Асбеле, наследнике лорда, принце Ричарде и загадочной девочке Софи, чьи узы дружбы становятся ключом к спасению мира. Годы спустя троица оказывается в эпицентре межгосударственного конфликта, когда на Эфинее появляется новая угроза.

Игровой процесс порадует любителей динамичного экшена: система Style Shift Linear Motion позволяет легко переключаться между двумя стилями боя, чтобы максимально эффективно противостоять врагам. Кроме того, обновленная версия игры включает такие удобные функции, как автосохранение, отключение встреч с врагами и опции пропуска событий.

Включенное дополнение Lineage and Legacies предлагает эпилог, разворачивающийся через полгода после основных событий, когда герои сталкиваются с новыми испытаниями и исследуют таинственные изменения, происходящие в Эфинее.

Tales of Graces f Remastered возвращает игроков в мир волшебных приключений с улучшенной графикой, продуманной системой боя и возможностью погружаться в яркую и эмоциональную историю о дружбе и самопожертвовании.