Nothing выпустит светящуюся в темноте версию Phone 2A Plus

Nothing стала известна своими необычными и смелыми решениями в дизайне, особенно благодаря прозрачной задней панели и LED-интерфейсу Glyph, что выделяет её среди конкурентов. Несмотря на приверженность своему фирменному стилю, компания решила сделать что-то особенное — создать Nothing Phone 2A Plus Community Edition, основанный на идеях её сообщества. Этот выпуск стал способом выразить благодарность фанатам, добавив в телефон необычные элементы, предложенные самими пользователями.

Компания известна своей уникальной визуальной подачей, но новая модель Phone 2A станет еще более запоминающейся — её задняя панель будет светиться в темноте. Дизайн Community Edition был разработан с участием самых креативных поклонников Nothing: в этом году компания организовала конкурс, в котором фанаты предлагали свои идеи по внешнему виду и деталям устройства. Это первый масштабный опыт совместного создания устройства, и, как сообщает The Verge, Nothing получила около 900 предложений от сообщества, дав своим подписчикам свободу экспериментировать с дизайном.

Несмотря на уникальность издания, доступно будет всего 1000 экземпляров, и начиная с 12 ноября их можно будет заказать на сайте Nothing за $399. Над светящимся дизайном работали Астрид Ванхёйс и Кента Акасака, сотрудничая с Люси Бирли и Адамом Бейтсом из Nothing. Теперь задняя панель устройства будет покрыта зеленым фосфоресцирующим материалом, который мягко светится в темноте в течение нескольких часов после зарядки от дневного света.

Кроме того, редизайну подверглась и упаковка, над которой работал Ян Генри Симмондс. Коробка получила светоотражающие элементы и изображение телефона в макросъемке, что подчеркивает внимание компании к деталям. В дополнение к физическим обновлениям команда Nothing создала новый комплект обоев для Community Edition, используя комбинацию инструментов дизайна и ИИ.

Эта инициатива Nothing привлекла внимание благодаря уникальному подходу к взаимодействию с поклонниками, предоставив им возможность участвовать в создании устройства. Такой ход точно отзовется в сердцах поклонников, которые теперь смогут приобрести особенную версию Nothing Phone 2A Plus Community Edition.