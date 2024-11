Обновление iOS 18.1 вызывает спонтанные перезагрузки iPhone, но это не баг

Apple не перестает совершенствовать защиту своих iPhone, и одной из главных функций безопасности остается блокировка устройства, которое становится практически бесполезным, если злоумышленник не знает кода доступа. В iOS 18.1 компания пошла еще дальше: теперь iPhone самопроизвольно перезагружается после определенного периода бездействия, что создает полицейским новые трудности при попытке взлома устройств.

Это неожиданное поведение, как оказалось, не баг, а умная функция под названием «перезагрузка бездействия», о которой рассказал Йиска Классен, руководитель исследовательской группы в Институте Хассо Платтнера. По данным 404 Media, Кристофер Вэнс, эксперт из компании Magnet Forensics, пояснил, что в новых версиях iOS встроен таймер активности, который переводит iPhone из состояния AFU в состояние BFU, если устройство неактивно в течение нескольких дней.

Для тех, кто не знаком с терминологией: AFU (After First Unlock) — это состояние устройства, когда оно было разблокировано хотя бы один раз, что упрощает доступ к данным для полиции. BFU (Before First Unlock) — это когда телефон еще не разблокировался с момента включения, и получить к нему доступ значительно сложнее. Крис Уэйд, основатель Corellium, уточнил, что iPhone в состоянии AFU перезагружается через четыре дня неактивности, возвращая его в BFU и затрудняя работу правоохранителям, вынуждая их начинать все сначала.

Хотя кому-то может показаться, что этот механизм специально препятствует работе полиции, криптограф и профессор Мэтью Грин из Университета Джонса Хопкинса уверяет, что «перезагрузка бездействия» направлена на защиту пользователей от преступников и прочих злоумышленников. Он также назвал эту функцию важным шагом в усилении безопасности владельцев iPhone.

Разумеется, правоохранители не в восторге от такого нововведения. Вэнс из Magnet Forensics советует полиции сфокусироваться на сборе данных с iPhone в состоянии AFU, пока устройство не перезагрузилось. Однако даже при этом ограниченном временном окне задача остается непростой, и, если не появятся новые инструменты для взлома iPhone быстрее, чем за четыре дня, эти устройства останутся под надежной защитой. Впрочем, если кто-то разработает более быстрый способ разблокировки, Apple может просто уменьшить таймер до одного-двух дней, что сделает взлом еще более трудоемким.