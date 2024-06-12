Развертывание провального обновления Windows 11 24H2 остановлено

Microsoft приостановила развертывание Windows 11 24H2 в канале Insider Release Preview. Обновление должно было включать поддержку Wi-Fi 7, Sudo для Windows, Rust в ядре Windows и различные улучшения пользовательского интерфейса. Причина остановки не была объяснена в блоге компании, но множество жалоб пользователей указывает на серьезные проблемы с системой.

Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон ЛеБлан отметил: «Мне нечего добавить к сообщению в блоге, мы работаем над тем, чтобы вскоре снова запустить обновление». Microsoft рекомендует Release Preview Channel для коммерческих пользователей и тех, кто хочет протестировать операционную систему перед финальным выпуском.

Ранее Microsoft предупреждала, что функции искусственного интеллекта, включая спорную функцию записи всех действий пользователя Recall, не будут сразу доступны, так как для них требуется ПК Copilot+. Однако включение Recall на ПК без ИИ-процессора не вызвало проблем у пользователей.

Те, кто успел установить обновление, сообщали о зависаниях приложений, снижении производительности и проблемах с VPN-службами. Один пользователь назвал версию для процессоров Arm «катастрофической тестовой сборкой ОС», которую он когда-либо видел.