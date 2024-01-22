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Tekken 7 02.06.2017
Экшен, Аркада, Мультиплеер, Файтинг, Виртуальная реальность
8.2 777 оценок

В России появился первый КМС по киберспорту

Simple Jack
Новости

Профессиональный игрок по дисциплине Tekken 7 Сергей Strog Платов первым в стране получил звание кандидата в мастера спорта от Федерации киберспорта России. Титул был присвоен за выполнение норматива на международных соревнованиях.

На международном турнире BRICS Major Tekken 7 Strog Сергей Платов занял второе место и получил призовые в размере 400 тысяч рублей. За свою карьеру Strog заработал $9,4 тыс. (около 830 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).

Платов в 2022 году вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта. Он представляет Россию на международной арене и занимается защитой прав профессиональных игроков.

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-18
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Snake2105

Вот они современные киберкотлеты, мастера спорта 😂

9
askazanov

Кибер - это не спорт!!!!

7
Сергей Понащенко

Опасный тип..

3
TheNikolay00

С такими то грозными кулачищами

1
Sergo_Nizhik TheNikolay00

:DDDDDDDD

0
Sivispacempb

Ну все в спорт ВУЗ льготное поступление теперь )

2
Whiskey_40Vol

Интересно, киберспорт включат в состав Олимпийских игр.

0
pigsy

Эх, были времена WCG... было круто!

0
Ivan Dro

КМС по шахматам есть? есть! Там далеко не атлеты, сутулые дрыщи и зачуханные кабанчики, есть конечно кто следит за собой, но таких меньшинство.

0
GraF68ru

надо было хоть в свои макаронины джой взять, а то сжал типа он ими что-то разбить может XD

Но в остальном молодца, хоть какие-то бабки зарабатывает.

0
Дворф

кмс... хоть бы названия сменили у быдла же гореть будет

0
ed1ber
0
KAMA33

Скоро : Дядя Вася !!!!!! Профессиональный игрок по дисциплине ДОМИНО , кандидат в мастера спорта .

0
PastoralUpton

У меня один вопрос А судьи кто? которые клики отслеживали и считали. Там же за число кликов дается КМС

0
HoD666

🤡

0
23hudo

А че руки-то поставил, как будто драться собрался?))) Надо было делать вид, что геймпад держишь )))

0
Richard Simons

сразу видно по его телосложению, насколько он великий спортсмен, ах да кибер спортсмен. Ну раз никто не считает разницы. То предлагаю спаринг КМС по боксу, против КМС по киберспорту

-10
Комментарий удален
Richard Simons SameGarrison

то есть ты считаешь себя тупее куска плинтуса, понимаю)

-4