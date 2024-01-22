В России появился первый КМС по киберспорту

Профессиональный игрок по дисциплине Tekken 7 Сергей Strog Платов первым в стране получил звание кандидата в мастера спорта от Федерации киберспорта России. Титул был присвоен за выполнение норматива на международных соревнованиях.
На международном турнире BRICS Major Tekken 7 Strog Сергей Платов занял второе место и получил призовые в размере 400 тысяч рублей. За свою карьеру Strog заработал $9,4 тыс. (около 830 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ без НДС).
Платов в 2022 году вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта. Он представляет Россию на международной арене и занимается защитой прав профессиональных игроков.
Вот они современные киберкотлеты, мастера спорта 😂
Кибер - это не спорт!!!!
Опасный тип..
С такими то грозными кулачищами
:DDDDDDDD
Ну все в спорт ВУЗ льготное поступление теперь )
Интересно, киберспорт включат в состав Олимпийских игр.
Эх, были времена WCG... было круто!
КМС по шахматам есть? есть! Там далеко не атлеты, сутулые дрыщи и зачуханные кабанчики, есть конечно кто следит за собой, но таких меньшинство.
надо было хоть в свои макаронины джой взять, а то сжал типа он ими что-то разбить может XD
Но в остальном молодца, хоть какие-то бабки зарабатывает.
кмс... хоть бы названия сменили у быдла же гореть будет
Скоро : Дядя Вася !!!!!! Профессиональный игрок по дисциплине ДОМИНО , кандидат в мастера спорта .
У меня один вопрос А судьи кто? которые клики отслеживали и считали. Там же за число кликов дается КМС
🤡
А че руки-то поставил, как будто драться собрался?))) Надо было делать вид, что геймпад держишь )))
сразу видно по его телосложению, насколько он великий спортсмен, ах да кибер спортсмен. Ну раз никто не считает разницы. То предлагаю спаринг КМС по боксу, против КМС по киберспорту
то есть ты считаешь себя тупее куска плинтуса, понимаю)