Bandai Namco представила хвалебный трейлер файтинга Tekken 8

Tekken 8 была с большим энтузиазмом встречена международной прессой, о чем свидетельствует трейлер с хвалебными отзывами критиков, только что выпущенный компанией Bandai Namco.
Новая глава исторической саги файтингов получила отличные оценки и собрала почти 50 000 одновременных игроков в Steam: все это закладывает основу для большого успеха.
В игре продолжается эпическая история семьи Мисима, сопровождаемая битвами за превосходство в турнире "Железный кулак". Tekken 8 предоставляет игрокам возможность выбрать своего бойца и вступить в поединок за звание лучшего на турнире.
Геймплей в Tekken 8 был доработан, обеспечивая сочетание доступности для новичков и глубины для опытных ветеранов. Разработчики сосредоточились на внедрении новых возможностей и улучшении графики, стремясь улучшить впечатления всех игроков. Независимо от того, участвуете ли вы в одиночной кампании или бросаете вызов друзьям в многопользовательских матчах, Tekken 8 может предоставить хороший опыт в жанре файтинга.
кто придумал это идиётское название "хвалебный трейлер"?
Поиграл 20 минут,удалил.Не охото сидеть комбинации заучивать.После МК боевая система совсем странной кажется.Но я не задрот,мне не зашло.Хотя на пс2 в 5 теккен играл,вроде бы нравилось, просто довно это было.
Там почти ничего не изменилось, играется так же весело.
Очень давно в теккен не играл,все забыл.Кайфуйте...я пас,лучше в мк11 погамаю.
Классный файтинг. Я только сейчас пробую. Особенно ... круто с табличкой комбо приемов во время матчей. Это очень удобно, если совсем не знаешь, как играть за того или иного персонажа.
Надеюсь им хватит ума не утопить игру в микротранзакциях за штанишки и прически