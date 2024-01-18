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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 163 оценки

Представлен релизный трейлер файтинга Tekken 8

butcher69
Новости

Bandai Namco Entertainment выпустила релизный трейлер новой части легендарной серии файтингов Tekken 8. Пришло время снова стать королем турнира "Железный кулак". Игра снова будет посвящена войне семей Мисима и Кадзама, в которой Казуя и Джин столкнутся и принесут разрушения по всему миру.

В стартовой версии Tekken 8 будет представлено 32 персонажа, еще больше персонажей будет добавлено в рамках многолетних абонементов Character Pass, каждый из которых добавит в игру примерно 4 новых бойца.

Многие любимые фанатами персонажи также вернутся, и это будет один из лучших составов, когда-либо появлявшихся в играх Tekken.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января. Демоверсия доступна уже сейчас.

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5
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Анна Кранцове

Очкарик показал свой новый высер и так уверен что она у него взлетит увы в этот раз у тебя ничего не выйдет помойка твоя сдохнет спустя несколько недель

-11
Indigo Night

откуда хейта столько?

3
Gradient_Zero Indigo Night

У неё месячные начались

1
Baka Mitai Indigo Night

новый мк обосрался, вот и бесится))

2
Feliskotta

Высер показал Эд Бун. А очкарик показал топовый файтан 24 года. И кстати говоря МК 1 сдох при рождении. Посмотрите онлайн и сравните с тем же SF6...

1