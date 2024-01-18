Представлен релизный трейлер файтинга Tekken 8

Bandai Namco Entertainment выпустила релизный трейлер новой части легендарной серии файтингов Tekken 8. Пришло время снова стать королем турнира "Железный кулак". Игра снова будет посвящена войне семей Мисима и Кадзама, в которой Казуя и Джин столкнутся и принесут разрушения по всему миру.
В стартовой версии Tekken 8 будет представлено 32 персонажа, еще больше персонажей будет добавлено в рамках многолетних абонементов Character Pass, каждый из которых добавит в игру примерно 4 новых бойца.
Многие любимые фанатами персонажи также вернутся, и это будет один из лучших составов, когда-либо появлявшихся в играх Tekken.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января. Демоверсия доступна уже сейчас.
Очкарик показал свой новый высер и так уверен что она у него взлетит увы в этот раз у тебя ничего не выйдет помойка твоя сдохнет спустя несколько недель
откуда хейта столько?
У неё месячные начались
новый мк обосрался, вот и бесится))
Высер показал Эд Бун. А очкарик показал топовый файтан 24 года. И кстати говоря МК 1 сдох при рождении. Посмотрите онлайн и сравните с тем же SF6...