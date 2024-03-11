Продюсер Tekken 8 не исключает появления новых бесплатных персонажей в файтинге

Абсолютное большинство современных файтингов после релиза предлагают игрокам платные DLC-комплекты с новыми бойцами. Это помогает разработчикам активно поддерживать проект в течение нескольких лет, поэтому от такой модели не стали отказываться разработчики недавно вышедшего Tekken 8. Для файтинга уже заявлена богатая дорожная карта обновлений с дополнительными персонажами, за каждого из которых придется платить, однако в будущем новых бойцов могут сделать бесплатными.
В разговоре с журналистами продюсер серии Tekken Кацухиро Харада признался, что команда разработчиков рассматривает самые разные варианты развития своего файтинга. По его словам, новые персонажи для игры остаются самым дорогостоящим и трудным элементом для разработки. Именно поэтому современные игры этого жанра не могут предложить 100 бойцов в день выхода и добавляют героев только через платные DLC. Разработчики Tekken 8 могут пойти по новому пути и дать возможность игрокам играть за новых персонажей совершенно бесплатно.
Как отметил Харада, в команде все еще рассматривают план поддержки Tekken 8 на вторую половину 2024 года. Вполне вероятно, что игрокам все же дадут некоторых из новых персонажей бесплатно, чтобы отблагодарить их за поддержку игры.